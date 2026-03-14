大分市戸次本町を歩く中華首藤リポーター

大分県大分市の戸次本町を歩いていると、歴史的な街並みに溶け込むように素敵なお店が点在しています。

今回、中華首藤リポーターが、店主がこの街に魅せられて開いたという２軒のお店を訪ねました。

数か月先まで予約でいっぱい！人気美容室「studio YUKI」

「studio YUKI」の外観

白いのれんと、そこに描かれたハサミのロゴが印象的な美容室。2024年にオープンしたこの「studio YUKI（スタジオ ユキ）」は、２か月先まで予約がいっぱいという人気ぶりです。

落ち着いた空間と店主の技術が魅力

リラックスできる洗練された雰囲気のお店。店主の首藤由紀さんは、この街との出会いについてこう語ります。「この街並みを紹介していただいたときに、すごく心が惹かれて、ここで働く自分が想像できたんです」。

次の予約をしてから帰るという常連客が多いことからも、店主の技術や人柄が魅力的なことがうかがえますね。

フィンランドの伝統工芸「ヒンメリ」を戸次で

ヒンメリを作っている工房「neel」

「studio YUKI」のすぐそばにも気になるところが…。

2025年オープン、フィンランドの伝統工芸品「ヒンメリ」を制作・販売している工房「neel（ニール）」です。

ヒンメリとは豊穣や幸福を願って作られる、麦ワラでできた幾何学的な装飾品のこと。とても軽く、天井などに吊るして飾ります。

ゆらゆら揺れるヒンメリと店主の江藤さん

店主の江藤美緒さんは、ヒンメリとの出会いについて「元々手仕事が好きで、天井から吊るす飾りにすごく惹かれて」と話します。

ヒンメリは正八面体が基本の形。麦ワラはストローのように空洞になっているため、その中に糸を通し、組み立てていきます。「ワラなのでやっぱり割れやすい」と難しさもあるそうですが、完成した作品の美しさは格別です。

なんと江藤さん、原材料のライ麦を自分で栽培しているというから驚きです。こだわりを突き詰めた結果なんだとか。

作品の価格は、1500円ほどから大きいものでは2万円ほど。オーダーもできるとのことですよ。