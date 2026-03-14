中津東高校相撲部

大分県佐伯市出身の大相撲 元関脇・嘉風の中村親方が率いる中村部屋に、中津市の中津東高校の相撲部から田中翔盛さんが入門しました。卒業の日には、憧れの角界での活躍を誓っていました。

全国高校選抜宇佐大会（2025年9月）

中村部屋に入門したのは、身長１７４ｃｍ、体重１５５ｋｇの中津東高校相撲部出身、田中翔盛さん（数値は２０２５年１１月時点）。

押し相撲が持ち味で、県総体では１年生の時から３連覇を飾った実力の持ち主です。

高校にあいさつに訪れた中村親方（左）と田中さん（2025年11月）

元関脇・嘉風の中村親方は、中津東高校の前身である中津工業高校相撲部の出身です。

２０２５年１１月に高校にあいさつに訪れた中村親方は、後輩となる田中さんについて中学生の頃から注目していたと話していました。

◆中村親方

「田中さんは豪快な相撲を取る。実力があっても結果が残せない人は残せない。勝負運みたいなものも持っているし、それは絶対大事」

◆田中翔盛さん

「自分が大分県を盛り上げていきたいという感じがある。みんなから好かれるような力士になりたい」

田中さんは２０２６年の初場所の前相撲で初土俵を踏み、３月場所の番付は序ノ口十八枚目となりました。

野島陽向さん（左）・田中翔盛さん（右）

２０２６年３月２日には卒業の日を迎え、制服が入らなくなったため浴衣姿で式に出席しました。

同じ中津東高校相撲部からは、野島陽向さんが元横綱・稀勢の里が率いる二所ノ関部屋に入門。

２人は憧れの大舞台での活躍を誓って、学び舎を巣立っていきました。

２０２５年度、大分県内の高校から大相撲の世界にあわせて５人が進んでいます。

【佐伯豊南高校】

武田琉斗さん 中村部屋

緒方惇斗さん 中村部屋

【日田林工高校】

梅木広兜さん 放駒部屋