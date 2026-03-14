タレント浜村淳（91）が14日、パーソナリティーを務めるMBSラジオ「ありがとう浜村淳です」（土曜午前8時）に復帰した。

検査入院のため、先週の放送を休演していた浜村は番組冒頭、「先週はね、検査入院ということで。日にちがなかなか決まらないので」と第一声。

アシスタントの波江野陽子から「おかえりなさい」と言葉を投げかけられると、「先週の土曜日、この放送をお休みをいただいて一日検査入院。おとなしくお医者さまの言う通りに」と採血やレントゲン、CT検査を受けていたことを明かし、「今日はなんとか出演できるようになりました。どうぞよろしくお願いいたします」とあいさつした。

波江野から「みるみる回復されていらっしゃるようで、スタスタめちゃくちゃ早く歩いてらっしゃって驚かされました」と回復ぶりが紹介されると、「そんな。そう見ただけやて」と照れ笑いした。

西川きよしからも「浜村さん先週お休みやったでしょ？ 大丈夫かいなと思ってました」と心配されたが、「検査入院ですよ」と意に介さず。きよしを「検査入院でもこない元気でびっくりします。布施明やないけど、不死鳥ですな」と感心させ、「ごらん〜不死鳥〜」と上機嫌でフレーズを口ずさんでいた。