歌舞伎俳優・中村勘九郎（44）の妻で女優の前田愛（42）が14日、自身のインスタグラムを更新。長男で歌舞伎俳優の中村勘太郎（15）、次男で歌舞伎俳優の中村長三郎（12）へのお弁当を披露した。

「小学生最後のお弁当と中学生最後のお弁当、それぞれ、作り終わりました。ラストは好物だけを入れてあげようと思って 大したものはできないけど 丁寧に 心を込めて」と2人へのお弁当を公開した。

「小学生は 帰ってきて 私の顔を見るなり『最後のお弁当 美味しかったよ！次は毎日になるけど よろしくね！』と言ってくれて 中学生も『今日のお弁当、すっごい美味しかったぁ！！サイコー！』とお弁当バッグを渡してくれて うれしかったなー 新年度からも がんばる！と パワーチャージされました」とつづった。

「毎朝お弁当作る生活なんて できないと思っていたけど できますね できるもんですね 美味しかったと喜んでくれると、とっても嬉しいし、綺麗なお弁当が作れると気分がいい 楽しめるようにもなってきた 寝坊した日は 焼きそばだけだったり（子どもたちには好評、私は楽できて、神メニュー） 力の抜き方も上手になったし、私も成長したのだ」としみじみ。

「高校生になったら カフェテリアですかね なんて 提案もしてみたけれど『お弁当でお願いしまーす』と笑顔で返されました 思えば 母のお弁当が大好きで 私もカフェテリアはほとんど使わなかったかな〜 もうすぐ 春だ 新しい生活が始まる」と記した。