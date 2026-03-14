3月14日、B3のヴィアティン三重は、中村瀬那と吉本大心が練習生として新たに加入することを発表した。

三重県出身で現在23歳の中村は、180センチ71キロのポイントガード。中部第一高校から天理大学へ進学した。3年時には「全日本大学バスケットボール選手権大会」（インカレ）に出場し、1回戦の大阪学院大学戦で3得点1アシストを記録して勝利に貢献した。

同じく三重県出身で現在23歳の吉本は、186センチ85キロのシューティングガード。中村とともに中部第一高校でプレーした後、拓殖大学へ進学した。4年時にはインカレに出場し、卒業後は3×3チーム「FUKUYAMA BATS」に所属していた。

今回の加入に際し、中村は「地元である三重で、まずはプレーヤーとして皆さんにプレーする姿を見せられるように精一杯頑張ります」とコメント。吉本も「地元である三重でプレーできることを大変うれしく思います。1日でも早く皆さんの前でプレーできるよう精進してまいります」と、クラブ公式サイトを通じて決意を語った。

現在7勝33敗でB3最下位に沈む三重。地元出身で、高校時代のチームメートでもある2人の加入は、チームの活性化だけでなく、ブースターにも新たな期待を抱かせるものとなりそうだ。