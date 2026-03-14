「抗がん剤治療」にはどんな種類があるの？【医師監修】

抗がん剤は作用機序によっていくつかのグループに分けられ、がんの特性に応じて適切な薬剤が選ばれます。従来の細胞傷害性抗がん剤から、特定の分子を標的とする新しい治療法まで、それぞれの特徴と使い分けについて解説します。治療の選択肢を理解することで、より納得した治療が受けられるでしょう。

監修医師：

中路 幸之助（医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター）

1991年兵庫医科大学卒業。医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター所属。米国内科学会上席会員 日本内科学会総合内科専門医。日本消化器内視鏡学会学術評議員・指導医・専門医。日本消化器病学会本部評議員・指導医・専門医。

抗がん剤の主な分類と特徴

抗がん剤は作用機序によっていくつかのグループに分類されます。それぞれ異なる方法でがん細胞に働きかけるため、がんの種類や特性に応じて適切な薬剤が選択されます。

細胞傷害性抗がん剤の種類

細胞傷害性抗がん剤は、さらに細かく分類されます。アルキル化薬はDNAに直接結合してその構造を変化させ、細胞分裂を阻害します。代謝拮抗薬はDNAやRNAの合成に必要な物質に似た構造を持ち、これらの合成を妨げます。抗がん性抗生物質はDNAの複製や転写を阻害する作用を持ち、微生物由来の物質から開発されました。

植物アルカロイドは植物成分を起源とする薬剤で、細胞分裂に必要な微小管の機能を阻害します。白金製剤はプラチナを含む化合物で、DNAに結合して細胞死を引き起こします。これらの薬剤はそれぞれ異なる臓器への分布や代謝経路を持つため、副作用の種類や程度も異なります。例えば、白金製剤は腎機能への影響や神経障害が比較的多く見られる一方、アルキル化薬は膀胱への影響が懸念される場合があります。

分子標的薬と新しい治療法

分子標的薬は、がん細胞の増殖や生存に関わる特定の分子を標的として作用します。例えば、がん細胞の表面に多く存在する受容体や、細胞内のシグナル伝達に関わる酵素などが標的となります。これにより、正常細胞への影響を抑えながら、がん細胞に対して選択的に作用することが期待されます。

乳がんの一部で用いられるHER2阻害薬、大腸がんや肺がんで使用される血管新生阻害薬、慢性骨髄性白血病で効果を示すチロシンキナーゼ阻害薬などが代表例です。これらの薬剤は特定の遺伝子変異や分子の発現を確認してから使用されることが多く、個別化医療の一環として位置づけられています。

免疫チェックポイント阻害薬は、がん細胞が免疫細胞の攻撃を逃れる仕組みを解除し、患者さん自身の免疫機能でがんを攻撃させる薬剤です。悪性黒色腫、肺がん、腎細胞がんなど、さまざまながんに対して使用されるようになってきました。従来の抗がん剤とは異なる副作用が現れることがあり、免疫関連有害事象と呼ばれる特有の副作用への注意が必要です。また、経口薬として使用されるケースも多く、内服管理は患者さん自身による自己管理が重要となります。長期投与となることも少なくないため、長期的な毒性への注意や、治療継続のためのアドヒアランスへの配慮も求められます。

まとめ

抗がん剤治療は、がんと向き合うための重要な選択肢です。治療には副作用が伴いますが、適切な知識と対処法を持つことで、多くの副作用は軽減できます。脱毛や食事の制限など生活に影響する面もありますが、これらは一時的なものであり、治療終了後には回復が期待できます。わからないことや不安なことがあれば、遠慮せずに医療スタッフに相談し、自分に合った治療とケアを受けることが大切です。定期的な受診と検査を通じて、安全に治療を進めていきましょう。

参考文献

国立がん研究センター がん情報サービス「薬物療法(抗がん剤治療)」

厚生労働省「がん予防」

東京都保健医療局「支持療法について」

国立がん研究センター中央病院「抗がん剤治療と副作用」