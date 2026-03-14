F1中国 GPスプリント

サーキット：中国／上海 IC

気温：15.6℃

路面温度：22.7℃

F1中国 GPのスプリントが上海 ICで行われ、ポールポジションからスタートしたG.ラッセル（MER）がタイム+ Lapsで優勝。2位は（+0.674）で6番グリッドスタートのC.ルクレール（FER）、3位は（+2.554）で4番グリッドスタートのL.ハミルトン（FER）となった。

詳しい順位は以下の通り。

順位 ドライバー名（チーム）タイム／ラップ／ピット／グリッド／Pt.

1位 G.ラッセル（MER）+ Laps／19／1／1／8

2位 C.ルクレール（FER）+0.674／19／1／6／7

3位 L.ハミルトン（FER）+2.554／19／1／4／6

4位 L.ノリス（MCL）+4.433／19／1／3／5

5位 K.アントネッリ（MER）+5.688／19／1／2／4

6位 O.ピアストリ（MCL）+6.809／19／1／5／3

7位 L.ローソン（RB）+10.900／19／0／13／2

8位 O.ベアマン（HAS）+11.271／19／0／9／1

9位 M.フェルスタッペン（RBR）+11.619／19／1／8／0

10位 E.オコン（HAS）+13.887／19／0／12／0

11位 P.ガスリー（ALP）+14.780／19／0／7／0

12位 C.サインツ（WIL）+15.753／19／0／17／0

13位 G.ボルトレート（AUD）+15.858／19／0／14／0

14位 F.コラピント（ALP）+16.393／19／1／16／0

15位 I.ハジャー（RBR）+16.430／19／1／10／0

16位 A.アルボン（WIL）+20.014／19／1／18／0

17位 F.アロンソ（AST）+21.599／19／0／19／0

18位 L.ストロール（AST）+21.971／19／1／20／0

19位 S.ペレス（CAD）+28.241／19／1／22／0

- N.ヒュルケンベルグ（AUD）+1 Laps／18／0／11／0

- V.ボッタス（CAD）+1 Laps／18／1／21／0

- A.リンドブラッド（RB）+1 Laps／18／1／15／0

2026-03-14 12:49:05 更新