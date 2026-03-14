【F1中国 GPスプリント速報】優勝はG.ラッセル
F1中国 GPスプリント
サーキット：中国／上海 IC
気温：15.6℃
路面温度：22.7℃
F1中国 GPのスプリントが上海 ICで行われ、ポールポジションからスタートしたG.ラッセル（MER）がタイム+ Lapsで優勝。2位は（+0.674）で6番グリッドスタートのC.ルクレール（FER）、3位は（+2.554）で4番グリッドスタートのL.ハミルトン（FER）となった。
詳しい順位は以下の通り。
順位 ドライバー名（チーム）タイム／ラップ／ピット／グリッド／Pt.
1位 G.ラッセル（MER）+ Laps／19／1／1／8
2位 C.ルクレール（FER）+0.674／19／1／6／7
3位 L.ハミルトン（FER）+2.554／19／1／4／6
4位 L.ノリス（MCL）+4.433／19／1／3／5
5位 K.アントネッリ（MER）+5.688／19／1／2／4
6位 O.ピアストリ（MCL）+6.809／19／1／5／3
7位 L.ローソン（RB）+10.900／19／0／13／2
8位 O.ベアマン（HAS）+11.271／19／0／9／1
9位 M.フェルスタッペン（RBR）+11.619／19／1／8／0
10位 E.オコン（HAS）+13.887／19／0／12／0
11位 P.ガスリー（ALP）+14.780／19／0／7／0
12位 C.サインツ（WIL）+15.753／19／0／17／0
13位 G.ボルトレート（AUD）+15.858／19／0／14／0
14位 F.コラピント（ALP）+16.393／19／1／16／0
15位 I.ハジャー（RBR）+16.430／19／1／10／0
16位 A.アルボン（WIL）+20.014／19／1／18／0
17位 F.アロンソ（AST）+21.599／19／0／19／0
18位 L.ストロール（AST）+21.971／19／1／20／0
19位 S.ペレス（CAD）+28.241／19／1／22／0
- N.ヒュルケンベルグ（AUD）+1 Laps／18／0／11／0
- V.ボッタス（CAD）+1 Laps／18／1／21／0
- A.リンドブラッド（RB）+1 Laps／18／1／15／0
2026-03-14 12:49:05 更新