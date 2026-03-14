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この金額なら加入するって人も多そう。

MacBook Neoは現行モデルのMacBookシリーズの中では最も安価なMacBookですが、AppleCare+の料金に関してもお手頃価格であることがわかりました。

AppleCare+は製品の購入時または購入後30日以内であれば追加することができるため、MacBook Neoを最近購入した方、あるいは購入予定で気になる方はぜひチェックしてみてください。

2万円弱で3年間の保証を付けられる

Mac向けのAppleCare+に加入することで、水濡れや事故、画面の損傷などが発生した際にはお手頃なサービス料で修理が受けられるほか、バッテリーの最大容量が80%未満になった場合には追加料金なしでバッテリー交換を受けられる等のメリットがあります。

ただし、AppleCare+はデバイスのモデルによって料金が大きく異なるのが特徴です。Appleの場合、現在公式サイトに記載されているMac向けAppleCare+の料金プランは1年間と3年間の2種類ですが、ここで先日発売されたばかりのMacBook Neoのプラン料金を見てみましょう。

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MacBook Neoの場合、1年間＝税込7,800円、3年間＝税込21,800円でAppleCare+に加入することができます。MacBookシリーズではその次に安い13インチMacBook Airと比べると、3年間プランでは8,000円の差がありますね。

MacはiPhoneやApple Watchと違って水濡れに弱いわけですし、仕事で日々使う人にとっては安心して使えることが何よりも重要ですからね…。

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MacBook NeoのAppleCare修理サービスの見積額は上記のとおりです。

※参考までに"通常"のバッテリー修理費用の見積額は、MacBook Neoの場合だと2万4800円とのことです。

こうした面でも費用を抑えられるって考えたら、MacBook Neoは学生にとってなおさら魅力的なモデルになりそうですね！

Source: Apple (1,2) via MacRumors