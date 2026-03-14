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この記事は2026年2月10日に公開された記事を編集して再掲載しています。

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

キャッシュレスが当たり前になった昨今ですが、保険証や免許証、キャッシュカードやクレジットカードなどなど……結局、財布的な“何か”を持ち歩かざるを得ないのが現実。

そんな日常にそっと寄り添ってくれそうなのが、オランダ生まれのミニ財布「C-secure」。カード類の持ち歩きに特化したこちらの財布の特長をご紹介します。

「カシャッ」と1秒、カードが並ぶ快感

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「C-secure」のユニークな機能がサイドレバー。このレバーを軽く押し上げると「カシャッ」と音がして、アルミケースからカードが階段状に出てきます。

目的のカードを一瞬で見つけてスマートに抜き取る。この流れるような動作が、会計や入出金を快適にしてくれるんです。

アルミとレザーのハイブリッドデザイン

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「C-secure」の内装にはRFID保護機能付きのアルミニウム製のカードケースを配し、外装にはエンボス加工のイタリアンレザーが使用されています。

「C-secure」の名の通り、「セキュリティ（安全）」を最優先に設計されており、悪意あるリーダーによる不正な読み取りからICカードを強固に保護。モダンとクラシックが融合し、傷・水濡れ・変色に強く高級感も両立したデザインでビジネスからカジュアルまでスマートに使えます。

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ポケットにあるのを忘れるほど軽い

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財布といえば、ポケットの中でやたらと存在感を主張するもの。対して「C-secure」はすっきりとスリムで控えめです。重さはわずか72gと負担を感じにくく、ジャケットの内ポケットやパンツに入れても、シルエットを崩さないのが嬉しいです。

スリムなのに、必要なモノはしっかり収まる

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こんなにスリムな見た目にして、機能は充実。

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財布内側にはカードポケットが2つ。保険証や運転免許証などの取り出す機会が少ないカードを収納するのにぴったり。

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紙幣ポケットには念のための現金を入れておいたり、レシートや領収書を入れることも可能です。

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「C-secure」はコインポケットのあり・なしの2タイプがあり、コインポケットのないデザインのほうは、カードポケットが配されています。

・最大7枚のカードを収納するアルミケース ・スキミング防止機能 ・紙幣ポケット ・2枚のカードが入る内側カードポケット ・コインポケットのあり・なしの2タイプ展開 ・全5色のカラーバリエーション

キャッシュレス決済が中心だけど、カード類は持ち歩きたい。そんなニーズをちょうどよく満たしてくれる「C-secure」の機能美や、カラーバリエーションをぜひ以下リンクよりチェックしてみてください。

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Source: CoSTORY