お笑い芸人の永野が１３日放送のお笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の有田哲平がＭＣを務める「全力！脱力タイムズ」（フジテレビ系）に出演した。

この日は永野の行き過ぎた発言に対してクレームを言う企画で、お笑いトリオ「トンツカタン」の森本晋太郎が苦情を申し立てた。森本は「（同番組に）出たことないのに定期的に永野さんに悪口を言われてる」と告発。

番組の調べによると永野は森本に対して「トンツカタンの森本はテレ朝に知り合いがいるから余裕ヅラで番組に出てるけど、テレ朝でしか見ない」などと度々悪口を言っていたことが判明。

永野は「人気芸人だからこそイジってたみたいなのはあった。傷付いてると思ったら申し訳ないですね」と反省をしている振りをしたが、すぐさま反撃を開始。フワちゃんと親交がある森本に対して「フワちゃんが去年ああなった（謹慎）時は仲良いのになりを潜めて。フワちゃんがプロレスで調子よくなったら急にツーショット上げだした」と暴露。

さらに森本はプロレス会場でフワちゃんと芸人の集合写真も撮影しており永野は「数の力で芸人を集めてイェーイ！みたいな。なんですか、あの汚い写真。控室で俺は見ました。有田さんはフワちゃんとツーショットでした。プロレスなんか好きじゃねぇんだろ！バカにしやがってプロレスを！本当にコイツは卑怯者なんですよ」と森本を返り討ちにすると笑いが起きていた。