＝LOVE大谷映美里、明るめカラー×レイヤーカットでイメチェン「似合いすぎ」「綺麗なお姉さん感すごい」とファン絶賛
【モデルプレス＝2026/03/14】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVEの大谷映美里が3月12日、自身のInstagramを更新。新ヘアスタイルを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】指原プロデュース27歳美女「似合いすぎ」イメチェン姿
大谷は「どうー？」とつづり、美容室の鏡の前に座った姿を投稿。これまでのまとまりのあるロングヘアから、毛先の動きが際立つレイヤーカットへとイメージチェンジした新ヘアスタイルを披露した。艶やかな明るめのヘアカラーに、オフショルダーのトップスとミニ丈のボトムスを合わせた大人可愛いコーディネートを見せている。
この投稿には「レイヤー多めの髪型も好き」「大人可愛いくて最高」「似合いすぎ」「綺麗なお姉さん感すごい」「ビジュアルが天才」「コーデも素敵」などの声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】指原プロデュース27歳美女「似合いすぎ」イメチェン姿
◆大谷映美里、レイヤーカット＆新ヘアカラーを披露
大谷は「どうー？」とつづり、美容室の鏡の前に座った姿を投稿。これまでのまとまりのあるロングヘアから、毛先の動きが際立つレイヤーカットへとイメージチェンジした新ヘアスタイルを披露した。艶やかな明るめのヘアカラーに、オフショルダーのトップスとミニ丈のボトムスを合わせた大人可愛いコーディネートを見せている。
◆大谷映美里の投稿に反響
この投稿には「レイヤー多めの髪型も好き」「大人可愛いくて最高」「似合いすぎ」「綺麗なお姉さん感すごい」「ビジュアルが天才」「コーデも素敵」などの声が寄せられている。（modelpress編集部）
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