「グラビアは想像以上の反響でした」女子大生TikTokerが振り返る、フリーになってからの1年

SNS総フォロワー数は76万人以上を誇り、TikTokを中心に活動している21歳のインフルエンサー、「名前はまだない。」。’24年11月にFRIDAYに掲載されたグラビアデビュー作が大きな話題を呼び、その１年後の’25年11月にFRIDAYに再び登場した。

「人生で初めてグラビアに挑戦したので、ファンの方々の反応がまったく読めなかったんです。『批判されるんじゃないか』と思っていましたが、実際にはマイナスなコメントはほとんどなく、『綺麗だった』『かわいかった』という声ばかりでした。その反響を受けて、FRIDAYさんに『もう１回撮影しましょう』とお声がけいただき、本当に嬉しかったです」

デジタル写真集は電子書店で合計8000を超えるダウンロード数を記録し、彼女自身の予想を遥かに超える大ヒットとなった。

「『フォロワー数が多くても、実際の売れ行きには影響しない』という話を聞いたことがあり、発売前は『誰が私の作品を買ってくれるんだろう……』とかなり心配していました。実際の数字を聞いて、私にもファンの方がいるんだと実感できました」

印象に残っているのは海辺のシーン

今回の撮影では、自分のイメージを180度変えるような挑戦をしたという。

「グラビアは２回目ですが、正真正銘の最後かもしれないと思って、やりたいことを全部詰め込みました。カラコンをつけず、髪の毛を真っ黒に染めて、前髪も短くしました。好奇心からの挑戦です！」

撮影中はカメラマンとの「掛け合い」を意識した。

「昨年にワークショップで演技を学んだことが影響していて、『こういう表情をしたらカメラマンさんはどうしてくれるか？』『そのとき私はどう動くか？』と常に集中しながら撮影に臨んでいました。言葉ではなく感覚でカメラマンさんとコミュニケーションをしていて、ある意味で、終日演技をしているような不思議な体験でした」

撮影は千葉県の港町で行われ、海やプールなどロケーションも魅力的だった。

「海辺のシーンが特に印象に残っています。黄色い水着を着て、ひたすら動きながら撮影しました。落ちていた変な木の棒を持ってカメラマンさんと一緒に走ったりして、本当に楽しかった。その場にあったもので、その瞬間にしか撮れないものを残せました」

フリーになって広がる活動の場

’25年３月に事務所を離れ、４月からフリーで活動している。この１年間で活動の幅が大きく広がった。

「フリーになってから、ゲーム『ぎるぐる』の公式コスプレイヤーに選んでいただいたり、『東京予報 −映画監督外山文治短編作品集−』という映画のトークショーに登壇したりと、初めてのことにたくさん挑戦しています。自分でグッズを作って物販もしましたし、衣装を自分でイチからデザインして東京ゲームショウに出たこともあります」

特に東京ゲームショウでの体験は貴重だったと振り返る。

「東京ゲームショウのようなイベントでは、一般的に既存キャラクターのコスプレで出演するケースが多いですが、私は『名前はまだない。』という自分自身で作ったオリジナルキャラクターの立場で出演させていただきました。これは、これまであまり例のない挑戦だったのではないかと思います」

’25年12月末から’26年２月にかけてはカレンダー発売を記念して、全国の書店でお渡し会ツアーを行った。発売初日から好調で、昨年の５倍となる売り上げだった。

「東京と大阪だけでなく、北海道、福岡、名古屋など全国各地を回りました。いつも東京まで遠征してくれるファンの皆さんへの恩返しのつもりです。年齢層は13歳から40〜50代まで幅広く、私の歩みを温かく見守ってくれる方が多い印象です」

４月にフリー２年目を迎えるにあたって、新たな目標を掲げているという。

「フリー１年目の目標は『とにかく地道に顔を売る』でした。今年はもっと俳優としての活動を深めていきたいです。新しいことに挑戦するたびにファンの方が増えていて、長く応援してくださる方にとっても『嬉しい』と言っていただける。ファンの皆さんには感謝しかありません」

人生の限界を決めず、できるところまでとことんやりたいという彼女の姿勢は、これからも多くのファンを惹きつけていくだろう。