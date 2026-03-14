ガバッと羽織るだけ！【グローバルワーク】40・50代のサマ見え♡「楽ちんジャケット」

春先に頼れるのが、ガバッと羽織るだけでサマになるアウター。デイリーコーデの相棒にするなら、デザインにも着心地にもこだわりたいところ。そこでおすすめしたいのが、【グローバルワーク】の「楽ちんジャケット」。柔らかいスエード調の素材で、きれい見えしながら楽に着られそう。春に向けてアウターを探しているミドル世代は、ぜひチェックしてみて。

シャツ感覚で着られるスウェード調ジャケット

【グローバルワーク】「マシュマロスエードジャケット」\6,990（税込）

ゆったりとしたシルエットで、抜け感のあるコーデに導いてくれるカジュアルなジャケット。スエード調の素材が使われており、公式サイトによると「シャツ感覚で羽織れる」のだそう。スタッフのcossyさんいわく「着心地楽ちんすぎる」とのことで、春のデイリーカジュアルで手放せなくなるかも。マシンウォッシャブル機能付きのため、自宅で楽にお手入れできます。淡色のボトムスと合わせれば、爽やかで好印象な着こなしに。

甘めのワンピースをカジュアルダウン

こちらは色違いのアイボリーを着用。清潔感のある色味で、明るい雰囲気に仕上げたい春コーデにぴったり。腰まわりが隠れる着丈で、さり気なく体型カバー効果も。甘めのティアードワンピも、ジャケットを羽織れば程よくカジュアルに落とし込めます。パンツをレイヤードすると、さらにこなれ感のある最旬ルックに。

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writer：Emika.M