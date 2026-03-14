【マイアミ（米フロリダ州）＝岡花拓也】野球の国・地域別対抗戦「ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）」で１４日（日本時間１５日）に準々決勝を戦う日本代表「侍ジャパン」で、打線の中軸を担う吉田正尚外野手（３２）（米レッドソックス）は、その力強い打撃以外でも子供たちを勇気づけている。

カンボジア、フィリピン、バングラデシュなどの途上国で貧困に苦しむ青少年を支援する慈善活動に熱心に取り組んできた。

吉田選手はプロ野球のオリックス・バファローズに在籍していた２０１９年から、公式戦で本塁打を１本打つごとに１０万円を認定ＮＰＯ法人「国境なき子どもたち」に寄付している。２３年のメジャー移籍後は、本塁打のみならず、１安打につき１万円の寄付も加えた。

チャリティーに力を入れるようになった原点は、小学生の頃にテレビで見たドキュメンタリー番組だ。ストリートチルドレンが物乞いをする光景に衝撃を受けた。「鮮明に印象に残っている。自分はこたつでお菓子を食べながら見ていて、『本当にこんな世界があるんだな』と思った」。そしてプロ入り後、「少しでも力になれたら」と、思いを行動に移す決断をした。

資金面の援助だけでなく、２３年には青少年の自立を支援する施設を実際に訪れた。ＷＢＣ優勝に貢献し、そのまま大リーグ１年目に突入する慌ただしいシーズンを過ごした後、カンボジアに飛んだ。「もう少し早いタイミングで行きたかったけど、コロナ禍でなかなかタイミングをつかめなかった。本当に『一年でも早く』という気持ちでいた」。念願の訪問だった。

貧困に苦しみながらも、施設が提供する学習機会や職業訓練を通じて前を向く子供たちの姿を目の当たりにし、「日本では想像できない環境だった。色々感じるものはあった」。国籍や人種を超えたサポートがいかに大切かを痛感し、活動への思いを新たにした。

１次ラウンドでは全４試合で４番を務め、打率５割、２本塁打、６打点と絶好調だ。心優しき日本の主砲が放つ打球には、未来を担う子供たちへのエールが込められている。