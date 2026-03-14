夜の道路で目前に突然の逆走車　前走車の動きで“異変”に気づく　目撃者「しばらく震え止まらなかった」

名古屋市と神戸市で危険な逆走車と“あわや”の瞬間がカメラに捉えられた。どちらも正しい方向に走っている車のとっさの判断で大事故を免れたが、目撃者は「震えが止まらなかった」などと当時の恐怖を語っている。

高速道路で“減速せず”逆走する車

名古屋市にある高速道路で5日午後7時過ぎ、前の車が車線変更した瞬間に撮影されたのは、逆走車だ。

目撃者はわずか数十メートルのところで左側車線に移り、間一髪で事故を回避した。逆走車はスピードを緩める様子もなく、走り去っていった。

大惨事につながりかねない高速道路での逆走だったが、目撃者は直前に異変を感じていたという。

目撃者は、「前の車が急に突然、普通車線の方に避けるような動きがあった。よく見るとヘッドライトが見えて、車の動きがすごく大きかったので、そこで異変に気付きました」と振り返っている。

追い越し車線に“逆向き”で停まる車

一方、神戸市でも危険な瞬間がカメラに捉えられていた。

4日午前3時過ぎ、追い越し車線を走行する1台のトラックが前のトラックを追い越した次の瞬間、何かを避けるようにハンドルを切った。

そこにいたのは1台の乗用車だった。ライトをつけ、進行方向とは逆向きの状態で停車しているように見える。

前を走るトラックは直前で衝突を回避していたが、タイミングが悪ければ事故が起きていてもおかしくない状況だった。

目撃者は、「本当に鼻先で（トラックが）入ってる感じなんです。しばらく震えが止まらなかった」と語った。

（「イット！」 3月9日放送より）