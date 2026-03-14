「プラザホテル」のシャンデリアも付いてる!?

東北道の「佐野サービスエリア（上り）」（以下、佐野SA）が、2026（令和8）年3月17日（火）にリニューアルオープンします。これに先立ち、3月13日（金）に報道陣や関係者向けの内覧会が行われました。

【モチモチとしてます!?】これが「佐野ラーメン型のソファ」です（写真で見る）

佐野SAは1972（昭和47）年に栃木県佐野市にオープン。丘陵地帯を2段で造成した敷地を持ち、上段に上り線用施設、下段に下り施設がレイアウトされています。2施設は階段で行き来できるほか、一般道側からもアクセスが可能。買い物や食事を楽しめるようになっています。

SA施設は2022（令和4）年7月に、下り側施設が「ドラマチックエリア佐野」としてリニューアルされています。この「ドラマチックエリア」とは、NEXCO東日本が展開しているSA・PA施設のブランドで、休憩施設としてだけでなく、地域の特色を強調した“観光地”のひとつとなるような施設を目指しているそうです。

そして今回、佐野SAは上り線側もドラマチックエリアとして改修が実施されました。フードコートには市内にある名物「佐野ラーメン」の人気店「麺屋 ようすけ plus」が、SA内の店舗として初オープン。物販コーナーには各種の佐野ラーメンが勢ぞろいした「らーめんウォール」も設けられています。このほか「足利マール牛」や佐野市産「寿宝卵」を使ったメニュー、佐野発祥「大根そば」など、さまざまな地元の名物が提供されます。

さらにレストランの新設や物販の充実が図られたほか、佐野市のブランドキャラクター「さのまる」のデザインが、施設や商品各部にあしらわれています。また、これらが入る建物のデザインは、建築家の隈研吾氏が担当。外観は、無数に並んだ木製のスリットのような装飾が目を引きます。

このスリットは、佐野ラーメンの麺のようにも見えますが、隈氏は内覧会で「地域の交流を盛んにする、周りに対して開かれたイメージを表現するため、日差しが風で揺れる様子をモチーフに、開放的で明るく自由な建築を作りました」と説明しています。また、内装の天井にはシャンデリアが設置されていますが、これは元々アメリカ・ニューヨークのプラザホテルで使用されていた物とのことです。

施設を管理・運営するNEXCO東日本エリアトラクトの吉見秀夫社長は、一新した佐野SAについて「地元の方には佐野の魅力を発信する拠点として、また訪れる方には『佐野ラーメン以外にも、こんなに名物があったのか！』と感じていただける、相互効果を生む施設になったと思います」とコメントしました。