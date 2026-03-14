「中日に加わるの、エグくない？」準々決勝の快投、ドミニカ158キロ剛腕に他チームファン、驚愕「158キロのツーシームってマジか」「どういう起用法になるんかな」【WBC】
アブレウは2回無失点の快投を見せた(C)Getty Images
ドミニカ共和国は現地3月13日に行われた第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝で韓国と対戦、持ち味の豪打炸裂、10−0の7回コールドで韓国を下した。
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超強力打線が序盤から攻撃の手をゆるめず、点を重ねる中、光ったのは投手陣の働きにもあった。
6回から2番手で登板したのは今季から中日に加入したアブレウだった。
6回は先頭を158キロのツーシームで見逃し三振に仕留めると続くキム・ドヨンにも158キロのフォーシームで空振り三振に。2者連続三振を奪い、三者凡退でイニングを終えると、続く7回も先頭を失策で出塁させるも、三振と併殺でキッチリ3人で終え、役割を果たした。
アブレウは24年にアブレイユの登録名で西武でリリーバーとしてプレーし、昨季はレッズの3Aに所属し、今季から再び中日でプレーすることが決まっている。
特に目を引いたのは158キロのツーシーム、さらに常時150キロ以上を記録する圧巻のパワーピッチングにはSNS上でも「松山の前にこれ出てくるんか？」「中日に加わるの、エグくない？」「こんなにいいピッチャーだったのか」「158キロのツーシームってマジか…」「アブレウってアブレイユのことか」「これだけのパワーで押せるピッチャーは中継ぎで使いたい」など、様々な声が飛び交っている。
中日では守護神の松山晋也がキャンプ中の2月下旬に負傷。開幕には間に合う見込みとしているが、ブルペンはスクランブル体制とあって、WBC後の剛腕の起用法にも注目が高まりそうだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
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