タレントでモデル・紗栄子（３９）が最新ショットを披露した。

１４日までにインスタグラムを更新し、「５／１２発売の ＠ｏｔｏｎａｓｗｅｅｔ 絶賛撮影中」とコメントし、白のノースリーブトップスや、胸元に猫が描かれたパーカー姿で自撮りするショットなど複数枚公開した。

この投稿にフォロワーは「可愛すぎてうっとりです 息子さんもパパに似てイケメン過ぎるし」「ひゃー眼福すぎます」「めちゃくちゃお綺麗です」「１枚目本当可愛い 雰囲気大好きすぎる」「紗栄ちゃん セクシー」「お姫様や」などの声を寄せた。

紗栄子はダルビッシュ有（現大リーグ・パドレス所属）との間に０８年３月に長男、１０年２月に次男が誕生。１２年に離婚を発表した。現在は栃木県で牧場「ＮＡＳＵ ＦＡＲＭ ＶＩＬＬＡＧＥ」を経営する。

長男の道休蓮（どうきゅう・れん）は２０２５年１月にモデルデビュー。紗栄子は昨年１１月８日深夜放送のテレビ朝日系「夫が寝たあとに」（火曜・深夜０時１５分）で「上は元旦那のコピペだから、上で本当バレるんですよ。下はどっちかというと私に似てるんで」と明かし、「子どもたちはイギリスの学校に通ってて」と留学中であると語っていた。