◇第6回WBC 準々決勝 ドミニカ共和国10―0韓国（2026年3月13日 フロリダ州マイアミ）

韓国がドミニカ共和国に投打とも圧倒され、準々決勝で敗退した。試合後の公式会見に臨んだ柳志荽監督（54）は先発した柳賢振（リュ・ヒョンジン）投手（38）への感謝と敬意を口にした。

実績、経験とも豊富なベテラン左腕がドミニカ共和国打線の迫力の前に沈んだ。MLB通算78勝のリュ・ヒョンジンは初回は巧みな投球術で3者凡退で終えたが、2回に強力打線に捕まった。6番・カミネロの適時二塁打、タティスの右前適時打など3失点。1回2/3を3安打3失点と試合をつくることはできなかった。

勝利を目指す上では、左腕の背信投球が“誤算”となったが、指揮官は「本当に感謝しています」と言う。今大会限りで、代表からの引退の意思を示した左腕について「私が2月に韓国代表監督になって以来、彼は代表に関わりたいという気持ちを持ち続け、チームに多くのサポートをしてくれました」と代表チームとしての活動における存在感を振り返った。

メジャーではドジャースとブルージェイズで11年間にわたってプレーし、186試合に登板するなど数々の実績を収め、24年から韓国球界に復帰。ハンファで2年合計19勝と衰えない力を示した。代表チームの若手にとっては、まさに生きた教材だった。「あの年齢で韓国を代表してプレーするのは本当に立派なことです。これが最後の試合になるかもしれませんが、この経験から何かを得てくれることを願っています。どんな状況でも全力を尽くした姿勢を私は尊敬しています」と賛辞は止まらなかった。