長澤まさみ、引き締まったウエスト＆美太もも際立つノースリ×カットアウトコーデに視線集中「圧倒的な美しさ」「さすがのスタイル」
【モデルプレス＝2026/03/14】ファッション誌「otona MUSE」（宝島社）の公式Instagramが、3月12日に更新された。女優の長澤まさみの美しいスタイルが際立つ衣装姿に反響が寄せられている。
【写真】結婚発表の38歳女優「さすがのスタイル」美太もも披露
長澤は、2月27日に発売された同誌4月号の表紙に登場。投稿では、フォトグラファーの守本勝英氏によって撮影された長澤のソロショットを公開している。胸元にふわっとしたボリュームを持たせた黒のベアトップドレスを身にまとい、美しい肩のラインと透明感のある素肌が輝くショットを披露。また、グレーのトップスと太もも部分にカットアウトのデザインが施されたロングスカートのセットアップ姿の写真では、ほっそりとしたウエストがのぞいている。
この投稿は「さすがのスタイル」「全部可愛すぎる」「何を着ても似合う」「圧倒的な美しさ」「存在感すごい」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】結婚発表の38歳女優「さすがのスタイル」美太もも披露
◆長澤まさみ、美スタイル輝く衣装ショット披露
長澤は、2月27日に発売された同誌4月号の表紙に登場。投稿では、フォトグラファーの守本勝英氏によって撮影された長澤のソロショットを公開している。胸元にふわっとしたボリュームを持たせた黒のベアトップドレスを身にまとい、美しい肩のラインと透明感のある素肌が輝くショットを披露。また、グレーのトップスと太もも部分にカットアウトのデザインが施されたロングスカートのセットアップ姿の写真では、ほっそりとしたウエストがのぞいている。
◆長澤まさみの投稿に「圧倒的な美しさ」と反響
この投稿は「さすがのスタイル」「全部可愛すぎる」「何を着ても似合う」「圧倒的な美しさ」「存在感すごい」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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