元LE SSERAFIMキム・ガラム、ユーチューバーに！演技学科の現役大学生としての日常を公開

いじめ疑惑が浮上し、ガールズグループLE SSERAFIMを脱退したキム・ガラムが、YouTubeチャンネルを開設し、ユーチューバーとして再出発を知らせた。

去る3月13日、キム・ガラムはYouTubeチャンネル「garamonly」を開設し、「ep. 01」というタイトルの動画を公開した。

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この日、キム・ガラムは練習室を訪れた。カメラの前に立った彼女は、「こんにちは。動画を撮ることにした理由は、演技や、練習動画、日常の姿を収めてみたかったからだ。こうしてカメラを回すことになった」とチャンネル開設の理由を伝えた。

続けて、「本当にこういうのを1度もやったことがないので、とてもぎこちないけど、理解してほしい。頑張る。ファイト！」と覚悟を決め、その後、演技の勉強に熱中する近況を収めた。

彼女は、大学の図書館で勉強したり、演技のレッスンを受けたりするかと思えば、自宅でも演技の動画を撮りながら、復習した。ほかにも、ギターを取り出した彼女は、「最近練習している曲だ。当ててみて」と演奏を聴かせた。

（写真＝YouTubeチャンネル「garamonly」）キム・ガラム

これに先立ち、2022年5月、キム・ガラムはLE SSERAFIMのメンバーとしてデビューした。しかし、デビューティザーが公開されたときからいじめ疑惑が提起され、キム・ガラム側は「悪意のある中傷」「中学在学時はむしろいじめの被害者だった」と疑惑を否定し、暴露者に対する法的対応の意思を明らかにした。

しかし、その後もいじめ対策自治委員会の結果通知書をはじめとする追加の暴露が続き、キム・ガラム側は委員会からの処分自体は認めながらも、暴露者の不適切な行為に抗議するための行動であり、暴行はなかったと釈明した。

その後、「デビューする過程であらゆる噂による攻撃を受け、これにより心理的な困難を経験してきた。これについて、当社はキム・ガラムと議論し、しばらく活動を中断し、傷ついた心の治癒に集中すると決めた」とデビューから18日で活動を休止。

結局、キム・ガラムは7月に所属事務所との専属契約解除およびLE SSERAFIM脱退を伝えた。

グループを脱退したキム・ガラムは、2025年5月にSNSアカウントを開設し、芸能界復帰の疑惑が拡散した。これに加え、芸能事務所モデンベリーコリアとの契約の噂が広まったが、モデンベリーコリアは「事実無根」と否定した。キム・ガラムとミーティングをしたのは事実だが、契約をしないことに決めたという。

特に、キム・ガラムはグループ脱退後、建国（コングク）大学芸術デザイン学部メディア演技学科に合格したことが判明し、話題になっていた。

こうしたなか、キム・ガラムはYouTubeチャンネルを開設し、演技の勉強中である大学生の日常を共有し始めた。これにより、今後彼女がどのような活動を続けていくのか、注目が集まっている。

（記事提供＝OSEN）

◇キム・ガラム プロフィール

2005年11月16日生まれ、ソウル出身。2022年5月、ガールズグループLE SSERAFIMのメンバーとしてデビュー。同年4月にデビューが予告された直後から、ネット上で過去の不適切な言動やいじめに関する証言が浮上し、騒動に。所属事務所が疑惑を否定してデビューを強行したが、騒動は収まらず、わずか20日で活動休止に。最終的にデビューから2カ月後の7月20日に専属契約が解除され、グループから脱退した。脱退後、学生生活を送り、2025年5月にSNS活動を再開した。