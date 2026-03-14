「投資」と聞くと、真っ先に「儲ける」というワードを思い浮かべる人も多いのではないでしょうか。しかし、投資の目的は短期的な儲けを得ることだけではありません。「リスク低減」という目的もあるのです。ここでは、投資初心者に向け、「儲ける」ための投資と、「リスク低減」を目的とした投資について見ていきます。経済評論家の塚崎公義氏が解説します。

儲けるための投資か、リスク回避のための投資か

投資の目的としては、「儲けてリッチに暮らす」ということを考えている人が多いでしょうが、筆者はそれに加えて「預金はインフレに弱いリスク資産だから、株や外貨などを持っている方がむしろ安心だ」というリスク回避目的の投資も重要だと考えています。

儲けようと思うとリスクを覚悟する必要がありますから、儲けようという投資は余裕資金の範囲で行ないましょう。この部分は老後資金とはしっかり財布を分けておきましょう。カジノに老後資金を持っていく人はいないでしょうから。

老後資金等は、分散投資によってリスクを抑えることを考えましょう。「インフレで預金が目減りし、同時に株と外貨が下落する」といった事態に陥る可能性は低いので、分散しておく方がむしろ最悪の事態を避けやすいのです。

単にいろいろな物を持っていれば全部が損することはない、というだけではありません。株や外貨は長期で見ればインフレに強い資産なので、長期の投資をする限り最悪の事態に陥る確率は相当低いのです。インフレになれば企業の利益が増えやすいですし、インフレになれば輸入が増えやすく、輸入代金のドル買いが増えやすいのです。

実際には、どの株を買うのか考えるのが大変なので、日本株の投資信託と米国株の投資信託を毎月一定額買う「積立投資」が気楽で無難だと思います。

あとは、預金と株式投信の比率をどう考えるかも重要です。インフレが怖いなら株式投信を多めに、株価下落が怖いなら銀行預金を多めに持てばよいと思います。筆者は、「長期投資すれば損をする確率は低い」と考えている一方で、インフレが怖いので、米国株投信の比率を高くしています。少子高齢化による労働力希少（労働力不足と呼ぶ人が多い）が賃金インフレを招く可能性に加え、南海トラフ大地震による超インフレも怖いので、米国株中心に投資しているのです。

長期投資とは「企業の生み出す価値」の分け前にあずかること

投資目的とは別に、長期投資なのか短期投資なのか、という点も重要です。単に投資期間だけでなく、「企業が生み出す価値の分け前にあずかろうとするなら長期投資、企業価値以外の株価変動を利用して儲けようとするなら短期投資」という考え方です。

企業は株主と銀行から資金を調達し、労働者を雇い、材料を仕入れて製品を作って販売します。売上から仕入れを差し引いた残りは従業員への賃金、銀行への金利、株主への配当となります。残りは企業に内部留保されますが、内部留保が増えれば企業の価値が上がり、株価には上昇圧力がかかります。このようにして生み出された価値の分け前にあずかろう、というのが長期投資の基本です。世界中の企業の決算を長期にわたって平均すればプラスでしょうから、多くの株を買って長期間保有すれば利益が得られる確率は高いでしょう。

短期投資は「バクチ」

株価は、さまざまな要因で変動します。企業価値の変動以外の要因で株価が変動することを利用して儲けよう、という人も大勢います。これを筆者は短期投資と呼びます。

短期投資は容易ではありません。世界のプロの半分が株価上昇を予想して買い注文を出し、残りの半分が株価下落を予想して売り注文を出している結果として成立しているのが現在の株価なのですから、短期投資で株を買うのは「カジノのルーレットで赤か黒かを予想して賭ける」のと似たようなものなのです。もっとも、胴元の取り分が少ないので、バクチを楽しもうと思うならカジノより株の短期投資がよさそうですが。

短期投資でも、比較的高い確率で儲かる場合があります。株価が暴落している時に果敢に買い向かうのです。株価は時として暴落しますが、過去の平均株価のグラフを眺めれば、その都度回復してきたことがわかります。それなら暴落は買いのチャンスです。もっとも、理屈はそうなのですが、株価が暴落している時には多くの投資初心者が狼狽売りをしているわけで、そんな時に買い向かうことができるのは、相当投資に慣れた人でしょうね。

なお、長期投資でバクチを打つことも可能です。筆者は、暴落時に買い向かう以外は短期投資をしません。その代わり、余裕資金でのバクチは長期投資で「高成長ハイテク株」を買うことで行なっています。倒産する可能性も高いけれど、何倍にもなる可能性が追求できる、というわけです。

これは、バクチとして明確な目的を持って行っているので、3割値上がりしたら売る、といったことは考えていません。あくまでも、何十倍に大化けするかすかな可能性に賭けてみる、というわけです。

本稿は以上ですが、投資判断等は自己責任でお願いします。なお、本稿はわかりやすさを重視しているため、細部が厳密でない場合があります。

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塚崎 公義

経済評論家