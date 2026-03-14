◇F1第2戦 中国GP スプリント（2026年3月14日 上海国際サーキット＝1周5.451キロ×19周）

今季最初のスプリントレースが行われ、開幕戦オーストラリアGPを制したメルセデスのジョージ・ラッセル（英国）がポール・ツー・ウインを飾り、22年ブラジルGP以来となるスプリント通算2勝目を挙げた。6番手から出たフェラーリのシャルル・ルクレール（モナコ）が2位。同僚のルイス・ハミルトン（英国）が3位に入った。

4番手から好スタートを切ったハミルトン（英国）が1周目のターン9でラッセルを抜いてトップに。序盤は抜きつ抜かれつの展開となったが、ラッセルが6周目にハミルトンをかわして後続との差を広げた。14周目にアウディのニコ・ヒュルケンベルク（ドイツ）のマシンがストップしてセーフティーカー（SC）が入りリードは消えたが、レース再開後はルクレールらの追い上げから逃げ切った。

中国GPはこの日午後3時（日本時間同4時）から予選が行われる。

▼ラッセル 最後は凄く楽しかった。優勝できて本当にうれしい。風が強く、最初のコーナーが長くて、1周バトルするだけでタイヤがダメになってしまった。ルイス（ハミルトン）は20年の経験を生かして頑張ったと思う。

▼ハミルトン チームには本当に感謝している。メルセデスと戦える位置にいたのはチームのおかげです。ストレートでのスピードが違い過ぎたが、良いバトルはできた。左のフロントタイヤがダメになってしまった。とにかくマシンが格段に良くなった。3位は残念だが、明日はもっと頑張るよ。

▽スプリント順位

(１)ラッセル（メルセデス）

(２)ルクレール（フェラーリ）

(３)ハミルトン（フェラーリ）

(４)ノリス（マクラーレン）

(５)アントネッリ（メルセデス）

(６)ピアストリ（マクラーレン）

(７)ローソン（レーシングブルズ）

(８)ベアマン（ハース）

(９)フェルスタッペン（レッドブル）

(10)オコン（ハース）

(11)ガスリー（アルピーヌ）

(12)サインツ（ウィリアムズ）

(13)ボルトレート（アウディ）

(14)コラピント（アルピーヌ）

(15)ハジャー（レッドブル）

(16)アルボン（ウィリアムズ）

(17)アロンソ（アストンマーチン）

(18)ストロール（アストンマーチン）

(19)ペレス（キャデラック）

リタイア ヒュルケンベルク（アウディ）

リタイア ボッタス（キャデラック）

リタイア リンドブラッド（レーシングブルズ）