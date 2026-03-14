1930年代にアメリカで誕生し、日本では「ベティちゃん」と親しまれていたアニメーションキャラクター「ベティー ブープ」を主役としたミュージカル『BOOP! The Musical ブープ！ザ ミュージカル』が、2026年5月より日本での上演が決定した。

【写真】ジェリー・ミッチェルさんと礼真琴さん

本作の主役、世界中で愛され続けるアニメーション映画スター、ベティ・ブープを礼真琴が演じる。



『BOOP! The Musical ブープ！ザ ミュージカル』

『BOOP! The Musical ブープ！ザ ミュージカル』は、白黒アニメーションの世界から突如カラフルで活気溢れる現代のニューヨークへとやって来たベティが、新しい仲間との出会いを通じて「自分の本当の望みは何か」「自分は一体何者なのか」といった人生の大きな問いに対する答えを見つけるまでのストーリーを描き出す、新作ブロードウェイミュージカル。

演出・振り付けは、トニー賞受賞歴もあるジェリー・ミッチェル。近年日本でもミュージカル『キンキーブーツ』や『PRETTY WOMAN The Musical』を成功に導いている。今回、米国での初演から引き続き、日本公演においても本作の演出・振り付けを手掛ける。

2025年4月にブロードハースト劇場で開幕したブロードウェイ公演は、ドラマ・デスク・アワードで同年の作品としては最多となる11部門にノミネート、3部門で受賞。その輝かしい成功を踏まえ、本年秋には北米ツアーも決定する中、一足先に日本初上陸を果たす。

キュートでチャーミングな存在感はそのままに、誰よりも自由で、しなやかに時代を駆け抜ける女性・ベティを演じる礼は、今回の主演にについて、

「今回、『ブープ！』の日本初上演に関わることができ、本当に嬉しく思っています。ニューヨークでジェリーさんにお会いしたのですが、全身からハッピーオーラのような、ポジティブな空気を纏っていらっしゃる方で、とても素敵でした。一緒に稽古をさせていただけるのが今からすごく楽しみです。 また、ベティちゃんと私というのも、なかなか新鮮な組み合わせになるのではないかと思いますので、私自身もどうなるのかドキドキしています。皆さんに楽しんでいただける作品になるよう、精一杯頑張りたいと思います。 そして柚希礼音さんと、宝塚歌劇団を卒業してからまたこうして共演させていただけてとても幸せです。今回も柚希さんからたくさんのことを学ばせていただきながら、ご一緒できるのを今から楽しみにしています。」

とコメントを寄せた。

その他、ベティとの出会いによって、自身の進むべき道を見出していくミュージシャン・ドウェイン役に松下優也／水江建太（Wキャスト）。

べティとの交流を通して、本作のテーマのひとつである「自己肯定」の大切さに気づいていく、エネルギッシュで芸術的な少女・トリーシャ役に鈴木瑛美子／藤森蓮華（Wキャスト）。

ニューヨーク市長選の候補者として華やかな表舞台に立ちながら、その裏で別の思惑を巡らせるレイモンド役に渡辺大輔／中河内雅貴（Wキャスト）。

レイモンドの選挙キャンペーンマネージャーでありながら、ドウェインやトリーシャにとっては頼れる存在でもあるキャリアウーマン、キャロル役にまりゑ。

白黒アニメーションの世界で、ベティの映画監督であるオスカー・デラコール役に青柳塁斗。

ベティにとって祖父のような存在であり、風変わりながらも愛嬌あふれる発明家グランピー役に大澄賢也／東山義久（Wキャスト）。

そして、NASAで働いていた聡明な天体物理学者のヴァレンティーナ役に、柚希礼音が発表されている。

公演は、2026年の5月から8月に、東京・東急シアターオーブ、大阪・梅田芸術劇場メインホール、福岡・博多座の3都市にて上演。

チケットの一般発売は東京・大阪が5月10日（日）、福岡が6月27日（土）より開始。