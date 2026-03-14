コシノヒロコ展実行委員会は、2026年5月26日(火)から7月26日(日)まで、東京都現代美術館にて『(UN)KNOWN HIROKOKOSHINO ―新説／真説コシノヒロコ―』を開催する。

【写真】50年以上ファッション業界で活躍し続けてきたコシノ三姉妹

本展は、世界的ファッションデザイナーとして知られるコシノヒロコの活動を、ファッションの領域にとどまらず、絵画、書、音楽、映像、空間表現にまで約200点におよぶ作品・資料を通じて紹介。コシノヒロコの多層的な創造性と思想の変遷を紹介する、過去最大規模の展覧会となる。

展示作品は、半世紀を超えるキャリアの中で生み出された膨大な作品群から、現代の感覚や価値観と強く共振する表現を厳選。各時代の社会状況や文化的文脈、同時代の芸術表現との関係性を重ね合わせながら、「なぜその表現が生まれたのか」「いまどのような意味を持ちうるのか」を読み解く。

コシノヒロコ展実行委員会は展示会のコンセプトを、

「コシノヒロコ個人の歴史を辿ると同時に、日本が世界の文化と出会い、その影響を受けながらも克服し、新しい独自の表現を生み出してきた交差点を読み直す試み」

と表現する。



『(UN)KNOWN HIROKOKOSHINO ―新説／真説コシノヒロコ―』

展示構成は、「年表＆新作インスタレーション」のチャプター0から始まり、「原体験と想像力――コシノヒロコの世界」「ビューティフルと大量生産――時代とコシノ」「コラボレーション――群像」「テキスタイルへの情熱――平面が立体になる時」「絵描き少女と子どもたち――未来への恩返し」と5つのチャプターが続く。



『(UN)KNOWN HIROKOKOSHINO ―新説／真説コシノヒロコ―』



また、会場内には「次世代育成へとひたかれる創造」をテーマに、東京都と公益財団法人東京都歴史文化財団が実施する子供向け芸術文化体験プログラム「ネクスト・クリエイション・プログラム」の一環として展開されている「こどもファッションプロジェクト」の成果作品も展示される。

これは、2024年度よりコシノヒロコ監修のもと実施している、子供たちが各分野の第一線で活躍するプロフェッショナルの指導を受けながら、ファッションショーやアカデミー形式のワークショップを通じて、創造のプロセスを体験する機会を提供するプロジェクト。

既存の人物像やブランドイメージに回収されることない、実験性と批評性を内包しながら自己実現を続けてきた、コシノヒロコの表現者としての姿を感じるこの展示会。

チケット販売はオンライン販売が5月22日(金)10時より、窓口販売は5月26日(火)より開始。