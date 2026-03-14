読むのが難しいと思う「千葉県の駅」ランキング！ 2位「鰭ヶ崎」を抑えた1位は？【2026年調査】
All About ニュース編集部では、2026年2月10日、全国10〜70代の男女250人を対象に、千葉県の駅に関するアンケートを実施しました。その中から、読むのが難しいと思う「千葉県の駅」ランキングの結果をご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「魚系は読めそうで読めないことが多いですね」（60代女性／神奈川県）、「鰭という漢字を『ひれ』と読めない。あまり使うことがない」（40代男性／大阪府）、「鰭という漢字を知らなかったから」（30代男性／大阪府）といった声が集まりました。
回答者からは「『葭』という字をほとんど見たことがなく、読み方が全く分からなかっったから」（50代女性／北海道）、「馴染みが無さすぎて、一旦混乱する」（20代女性／大阪府）、「一番読めないし、なんて漢字なんだ？」（50代女性／長野県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
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2位：鰭ヶ崎（56票）2位にランクインしたのは、流鉄流山線の「鰭ヶ崎（ひれがさき）」駅です。流山市に位置するこの駅は、かつてこの地に飛来した大きな魚の「鰭（ひれ）」にまつわる伝説が地名の由来とされています。「鰭」という漢字自体が日常的に見かける機会が少なく、初見で正しく読むのは非常に困難です。周辺は閑静な住宅街が広がっており、地域住民に親しまれている駅です。
1位：葭川公園（91票）1位に輝いたのは、千葉都市モノレール1号線の「葭川公園（よしかわこうえん）」駅でした。千葉市中央区の中心市街地に位置し、駅名の由来となった葭川（よしかわ）に隣接しています。「葭（よし）」という漢字が「あし」とも読めることや、日常的ななじみの薄さから多くの票を集めました。駅周辺には千葉市科学館や商業施設が立ち並び、多くの市民や観光客が利用する利便性の高いエリアです。
回答者からは「『葭』という字をほとんど見たことがなく、読み方が全く分からなかっったから」（50代女性／北海道）、「馴染みが無さすぎて、一旦混乱する」（20代女性／大阪府）、「一番読めないし、なんて漢字なんだ？」（50代女性／長野県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
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(文:坂上 恵)