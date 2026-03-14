楽天は14日、楽天イーグルス グッズショップ スタジアム店およびオンラインショップにて、『マエケン画伯』グッズを販売することになったと発表した。

プロ野球選手でありながら、その卓越した絵の才能で多くのファンを魅了し、「画伯」との呼び声も高い前田健太。昨年12月に行われた入団会見では、集まった報道陣へ球団公式マスコットのクラッチ、クラッチーナを描いたTシャツをサプライズプレゼントし、ファンの皆さまからグッズ化を望む声が多数寄せられた。

さらに、前田自身も楽天イーグルス公式YouTubeチャンネルで「球団公式グッズとして、僕の描いた絵がグッズになるのが夢」と語っており、今回実現に至った。

▼ 『マエケン画伯』グッズ 販売概要

■販売店舗・販売日

楽天イーグルス グッズショップ スタジアム店 GATE9付近 ドーム特設テント

・販売日：3月21日（土）13:00〜なくなり次第終了

楽天イーグルス グッズショップ スタジアム店 正面広場特設テント

・販売日：3月22日（日）13:00〜なくなり次第終了

楽天イーグルス グッズショップ オンラインショップ

受注販売期間：3月21日（土）10:00〜4月6日（月）23:59

・商品お届け時期：5月下旬以降順次発送

■商品ラインナップ

・Tシャツ（S／M／L／XL／2XL）：3,800円

・ランチトート：2,200円

・トートバッグ：3,000円

・フェイスタオル：2,200円

・ハンドタオル：1,100円

・Tシャツキーホルダー：900円

・アクリルキーホルダー：850円

・ミニフレームマグネット：700円

・ピクチャーボードS：2,000円

・ピクチャーボードM：3,000円

・（Eコレ）缶バッジ：500円

・（Eコレ）アクリルキーホルダー：850円

・（Eコレ）ステッカー：400円

※（Eコレ）ステッカーの受注販売はありません

※価格は全て税込です