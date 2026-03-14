『ポケモン』×ユニクロ「UT」コラボに新作！ 初代作品がテーマの30周年記念デザイン登場へ
「ユニクロ」のグラフィックTシャツブランド「UT」は、3月下旬から、30周年を迎える『ポケットモンスター』をデザインした新作コレクションを、全国の店舗およびオンラインストアで発売する。
【写真】ピカチュウやカビゴンもかわいい！ 新作ウェア全10種詳細
■水彩タッチのアートの表現をそのまま使用
今回登場するのは、『ポケモン』の原点となる初代作品をテーマに、当時の水彩タッチのアートの表現をそのまま使用したウェア。
ラインナップには、前面にリザードンやゲンガーを施したインパクト大なデザインをはじめ、胸元にピカチュウやカビゴンをあしらったキュートなスタイルなど、5種のTシャツが用意される。
また、おそろいコーデが楽しめるキッズTシャツ5種も展開。イーブイフレンズや、ミュウ＆ミュウツーのアイテムなどがそろい、大人も子どもも楽しめる内容となっている。
【写真】ピカチュウやカビゴンもかわいい！ 新作ウェア全10種詳細
■水彩タッチのアートの表現をそのまま使用
今回登場するのは、『ポケモン』の原点となる初代作品をテーマに、当時の水彩タッチのアートの表現をそのまま使用したウェア。
ラインナップには、前面にリザードンやゲンガーを施したインパクト大なデザインをはじめ、胸元にピカチュウやカビゴンをあしらったキュートなスタイルなど、5種のTシャツが用意される。
また、おそろいコーデが楽しめるキッズTシャツ5種も展開。イーブイフレンズや、ミュウ＆ミュウツーのアイテムなどがそろい、大人も子どもも楽しめる内容となっている。