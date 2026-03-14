「ポケモン UT」（税込 1990円）

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　「ユニクロ」のグラフィックTシャツブランド「UT」は、3月下旬から、30周年を迎える『ポケットモンスター』をデザインした新作コレクションを、全国の店舗およびオンラインストアで発売する。

【写真】ピカチュウやカビゴンもかわいい！　新作ウェア全10種詳細

■水彩タッチのアートの表現をそのまま使用

　今回登場するのは、『ポケモン』の原点となる初代作品をテーマに、当時の水彩タッチのアートの表現をそのまま使用したウェア。

　ラインナップには、前面にリザードンやゲンガーを施したインパクト大なデザインをはじめ、胸元にピカチュウやカビゴンをあしらったキュートなスタイルなど、5種のTシャツが用意される。

　また、おそろいコーデが楽しめるキッズTシャツ5種も展開。イーブイフレンズや、ミュウ＆ミュウツーのアイテムなどがそろい、大人も子どもも楽しめる内容となっている。