◆ＷＢＣ 準々決勝 カナダ３―５米国（１３日・米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）

米国がカナダに逃げ切り勝ちし、３大会連続ベスト４進出。１５日（日本時間１６日）の準決勝で、ドミニカ共和国との“ドリームチーム対決”が実現した。

カナダに２点差に迫られ、９回のマウンドを託されたのがメジャー４年目のミラー（パドレス）だった。

公式戦開幕前の３月にもかかわらず、先頭のヤングの４球目に１０２・４マイル（約１６４・８キロ）を記録し、見逃し三振で１アウト。続くジュリエンにも最後は１０２・４マイルで見逃し三振を奪った。ロペスに対しても空振りで３球三振。圧巻の３連続Ｋで締めくくった。

ミラーは昨季、カブスとのワイルドカードシリーズで１０４・５マイル（約１６８・２キロ）をマーク。自己最速記録と同時にＭＬＢポストシーズン最速記録を達成した。人類史上でチャプマン（Ｒソックス）しか破っていない１７０キロ台の壁に挑戦する次世代の才能として期待されている。

米国は初回１死二、三塁でシュワバー（フィリーズ）の一ゴロの間に１点を先取。３回は２死満塁でブレグマン（カブス）の三塁内野安打が送球エラーもあって２点適時打となり、３―０と突き放した。

３―０で迎えた５回は１死一、二塁から好調の８番チュラング（ブルワーズ）とクローアームストロング（カブス）が連続適時打を放ち、５―０と突き放した。

米国先発ウェブ（ジャイアンツ）は４回２／３で４安打無失点５奪三振で試合を作った。だが５回２死から登板した２番手ケラー（フィリーズ）が誤算。６回２死二塁でブラック（ブルワーズ）に左前適時打を打たれ、１―５と１点を返された。なお２死一塁でＢ・ネイラー（ガーディアンズ）に右越え２ランを許し、２点差に迫られたが、継投で逃げ切った。

１次ラウンドでは最終戦でイタリアがメキシコを破ってくれたおかげで、命拾いし準々決勝に駒を進めた米国。準決勝では韓国にコールド勝ちしたドミニカ共和国との対戦になる。両軍ともメジャーのオールスター級の選手を並べる“ドリームチーム”。夢の対決が決勝戦の舞台を待たずに実現する。