カーリングの軽井沢国際選手権２日目（１４日、長野・軽井沢アイスパーク）の女子予選で、２０２５年日本選手権２位の北海道銀行が勝敗をタイに戻した。

１３日の中部電力戦は０―９で敗れたが、この日のチーム御代田戦は前半の４エンド（Ｅ）を４―０で折り返す。第５Ｅに２点を許すも、第６Ｅに３点を追加して勝負あり。７―２で勝利を収め、通算成績を１勝１敗とした。セカンドを務めた中島未琴は「みんなでコミュニケーションでカバーできる部分はミーティングでしっかり突き詰めて、次の試合に徐々に上げていくために改善していった」と振り返った。

今季は基礎的なトレーニングに重点を置いてきた。発展途上の段階だからこそ「練習と同じことを試合でもするのを目標にやってきた中で、この試合はうまくいかないこともありつつ、練習通りうまくいったところもあった」と現在地を冷静に分析。ミラノ・コルティナ五輪の準決勝以降を現地で観戦し「とても輝かしい舞台だし、とても出たい気持ちが高まった。私たちはまだ日本を背負った試合をこのチームでしたことがない。経験を積む重要性を学べた」と刺激を受けた。

今大会にはミラノ・コルティナ五輪金メダルのチーム・ハッセルボリ（スウェーデン）も出場している。「大きい大会によりピークを持ってきたチームが強いという印象。重要な大会でベストなコンディションを持ってくるのがとても上手なチームだった」と指摘。４年後に向けて、一つひとつの経験を力に変えていく。