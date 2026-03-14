原因は自分にある。大倉空人、“めじるしアクセサリー”＆メンバーの写真展Vlogが話題「編集がオタク」「本人登場強すぎる」
【モデルプレス＝2026/03/14】原因は自分にある。の大倉空人が3月13日までに、自身のTikTokを更新。Vlogを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】大倉空人「ガルアワ」で初ランウェイ
大倉は昨今、TikTokにてVlog風の動画を投稿。3月7日には「めじるしアクセサリーをゲットしに行く！！」と題し、現在流行している傘やペットボトルなどの持ち物に取り付けるカプセルトイ「めじるしアクセサリー」を求めて外出した際の動画を公開。動画内では、大きなテロップとAI生成された音声で状況を説明し、最後には「今日の収穫」のテロップとともに、指から数個のめじるしアクセサリーをぶら下げる様子を披露した。
続く13日には、10日から15日まで東京・渋谷ギャラリールデコで開催されていた、メンバーの桜木雅哉の写真展「桜木雅哉20歳直前記念『喜怒哀楽』」を訪れた際の様子を公開。動画には桜木も登場し、大倉はAI音声で「今日もかわいいなー！」と絶賛。画面いっぱいにピンクの「かわいい」という文字を表示させ、「お前の笑顔で世界が救われるぜ」と熱いメッセージを添えた。さらに、同じくメンバーの長野蒼大がアップで映し出されたり、桜木のパネルと2ショットを撮影したりと、イベントを楽しむ様子が見られる。
この投稿に、ファンからは「編集がオタク」「メンバー本人登場強すぎる」「親近感湧く」「メンバー愛伝わる」「観測者（ファンネーム）の気持ち代弁してくれてて助かる」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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【写真】大倉空人「ガルアワ」で初ランウェイ
◆大倉空人、Vlog公開
大倉は昨今、TikTokにてVlog風の動画を投稿。3月7日には「めじるしアクセサリーをゲットしに行く！！」と題し、現在流行している傘やペットボトルなどの持ち物に取り付けるカプセルトイ「めじるしアクセサリー」を求めて外出した際の動画を公開。動画内では、大きなテロップとAI生成された音声で状況を説明し、最後には「今日の収穫」のテロップとともに、指から数個のめじるしアクセサリーをぶら下げる様子を披露した。
◆大倉空人の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「編集がオタク」「メンバー本人登場強すぎる」「親近感湧く」「メンバー愛伝わる」「観測者（ファンネーム）の気持ち代弁してくれてて助かる」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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