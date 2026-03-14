timelesz松島聡、ウェーブヘアの新スタイルに反響続々「色気にやられた」「似合いすぎ」
【モデルプレス＝2026/03/14】timelesz（タイムレス）の松島聡が3月12日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを披露し、注目を集めている。
【写真】timeleszメンバー「色気にやられた」新ヘアが似合いすぎ
松島は「今日は新しいヘアスタイルでの撮影でした」とコメントし、顔の半分ほどを覆う長さの、動きのあるウェーブが印象的なヘアスタイルを披露。柔らかく動く毛流れで、これまでとは異なる雰囲気のスタイルとなっている。さらに「ヘアメイクさんってすごい」と感嘆しつつ、「その現場で求められたコンセプトに沿ったヘアスタイルを限られた時間の中で完璧に仕上げ一つの形にする。ある種の芸術といいますか」と、プロの技術力を称賛。「僕は髪型で印象がガラッと変わりやすいので、今回も新しい一面を引き出していただけて嬉しかったです」と、仕上がりへの満足感も明かした。
この投稿にファンから「ウェーブヘア似合いすぎてて天才」「美しさの暴力がすぎる」「大人っぽい雰囲気がたまらない」「色気にやられた」「美のアップデートが止まらない」「芸術作品が完成してる」「かっこよすぎてしんどい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】timeleszメンバー「色気にやられた」新ヘアが似合いすぎ
◆松島聡、新ヘアスタイルに感嘆「ヘアメイクさんってすごい」
松島は「今日は新しいヘアスタイルでの撮影でした」とコメントし、顔の半分ほどを覆う長さの、動きのあるウェーブが印象的なヘアスタイルを披露。柔らかく動く毛流れで、これまでとは異なる雰囲気のスタイルとなっている。さらに「ヘアメイクさんってすごい」と感嘆しつつ、「その現場で求められたコンセプトに沿ったヘアスタイルを限られた時間の中で完璧に仕上げ一つの形にする。ある種の芸術といいますか」と、プロの技術力を称賛。「僕は髪型で印象がガラッと変わりやすいので、今回も新しい一面を引き出していただけて嬉しかったです」と、仕上がりへの満足感も明かした。
◆松島聡の髪型に反響
この投稿にファンから「ウェーブヘア似合いすぎてて天才」「美しさの暴力がすぎる」「大人っぽい雰囲気がたまらない」「色気にやられた」「美のアップデートが止まらない」「芸術作品が完成してる」「かっこよすぎてしんどい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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