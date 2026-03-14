WBC(ワールドベースボールクラシック)の準々決勝が日本時間14日に2試合行われました。

20チームが4つのプールに分かれて、総当たり戦の1次ラウンドを行い、各プール上位2チームが進出。日本はプールCを4連勝の首位突破でした。

プールDを4連勝で首位通過のドミニカ共和国は、プールC2位の韓国に7回コールド勝利。2回、1アウト1塁から6番のカミネロ選手が低めのボールをレフト線へはじき返し、1塁からゲレーロJr.選手が好走塁で先制のホームイン。この回一挙3点を奪います。3回には先頭のソト選手が安打で出塁すると、続くゲレーロJr.選手がセンターへ長打を放り、ソト選手が相手のタッチをかいくぐる「神回避」で追加点。この回は2つの押し出し四球など4点を追加しました。序盤から大量援護を受けた先発のサンチェス投手は韓国打線を5回2安打8奪三振の無失点投球。7回には途中出場のウェルズ選手が3ランを放ち、10点差となりコールドゲームが成立しました。ドミニカ共和国は5試合で51得点と1試合平均10点を超える圧倒的な攻撃力で勝ち上がっています。

プールB2位のアメリカはプールA1位通過のカナダに接戦で勝利。序盤は相手の四球から好機を広げて得点を奪い、6回まで5-0と優位に進めます。一方で投手陣は先発のローガン・ウェブ投手が5回途中無失点。しかし6回に2番手以降がつかまり3失点で2点差へ。7回は4番手ベッドナー投手がノーアウト2、3塁のピンチを招きますが、2者連続三振を奪うなど、無失点でしのぎます。9回は剛腕ミラー投手が164キロのストレートを武器にカナダ打線を3者連続三振。逃げ切ったアメリカが準決勝でドミニカ共和国と対戦します。

日本の準々決勝は、プールD2位のベネズエラと対戦。23年にMVPを受賞したアクーニャJr.選手や首位打者3度獲得のルイス・アラエス選手、昨季49本塁打のエイウヘニオ・スアレス選手など、MLBでも活躍する選手を多数擁する強敵です。日本とはWBCで初対戦。前回大会、アメリカに準々決勝で敗れています。また1次ラウンドでアメリカを破るなど全勝突破のイタリアがプールA2位のプエルトリコと激突します。

▽準々決勝日程

〈日本時間14日〉

◆ドミニカ共和国(D組1位) 10×−0 韓国(C組2位)

◆アメリカ(B組2位) 5−3 カナダ(A組1位)

〈日本時間15日〉

◆イタリア(B組1位)×プエルトリコ(A組2位) 午前4時

◆日本(C組1位)×ベネズエラ(D組2位) 午前10時