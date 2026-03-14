「ＷＢＣ・準々決勝、カナダ代表３−５米国代表」（１３日、ヒューストン）

初の決勝トーナメント進出を果たしたカナダ代表が優勝候補の米国に惜敗。惜しくも大金星は逃したが、あきらめない反撃姿勢にスタンドから大きな拍手が送られた。

序盤に１次ラウンドで防御率１・５０と出場国全体２位の投手陣が米国打線につかまった。初回にジャッジの二塁打からピンチを広げ、一ゴロ間に先制点を失うと、三回に失策から２点を奪われた。六回にも２点を追加され雲行きが怪しくなった中、打線が目覚めた。

５回まで米国代表・ウェブの前に散発４安打と沈黙していたが１死からケイシーが四球で出塁すると、２死後にブラックの中前適時打で１点をかえし、反撃ののろしをあげた。

そしてネイラーが代わったスパイアーが投じた内角低めのスライダーを完璧にとらえ、右翼席へたたき込んだ。一気に２点差へと縮まり、沈んでいたカナダベンチも息を吹き返した。

そして七回は無死二、三塁と一打同点の絶好機を作ったが、前打席で２ランのネイラーが三飛に倒れた。さらに３番のオニール、４番のケイシーが連続三振に終わり痛恨の無得点。それでも九回に先頭の出塁を許すも次打者を併殺に仕留めるなど、追加点を許さなかった。

緊迫した展開で勝負を九回裏へ持ち込むも、最後は米国のリリーフ陣に封じ込まれた。それでも優勝候補の米国に大善戦したカナダ。ゲームセットの瞬間、選手達はベンチに座ったまま呆然とグラウンドを見つめた。うつむきうなだれる選手もいた。

カナダ代表は過去の大会ですべて１次リーグで敗退しており、今回が初の決勝トーナメント進出だった。ウィット監督は試合後「チャンスはあったが、決定打が出なかった。そのチャンスをものにするかどうかで、勝つか負けるかが決まる」と語った。そして「これは次につながるステップ。カナダの選手たちがこの大会を見て、野球の盛り上がりを感じてくれたら」とコメントした。選手達には「胸を張れ。下を向く必要はない」と語りかけたことを明かした。