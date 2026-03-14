エバース町田、緊張のあまり先輩芸人に暴言連発「楽しいですか、この話？」

3月8日（日）の『有吉クイズ』では、ロケ中にお互いに気になったことなどをスマホにメモし合う人気企画「メモドライブ」最新作が放送された。

車内で有吉弘行の隣の席になった町田和樹（エバース）のガチガチに緊張した様子に、スタジオは大爆笑に包まれ…。

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今回のメモドライブには、有吉弘行のほか、あんり（ぼる塾）、エース（バッテリィズ）、橋本直（銀シャリ）、南條庄助（すゑひろがりず）、町田が参加。

有吉以外は全員同じ吉本興業所属だが、あまり横のつながりはない面々とのことで、出発前には多くのメンバーが「何を喋ったらいいんや」と不安を覗かせる。

特に緊張の色を見せていたのが、町田だ。

ドライブがスタートし、まずはコーヒーショップに立ち寄ることになった際、車内ではコーヒーの好みの話に。冬でもアイスコーヒーがいいという意見が大勢を占めるなか、有吉が「町田はホット？」と振ると、町田は「はい、なんでですか？」と警戒したような視線を有吉に送る。

その後も普通にコーヒーの話を続けた有吉だったが、町田の返しがぶっきらぼうにも見え、スタジオのヒコロヒーは「なんかピリっとしてる。何この町田の感じ」と首をかしげた。

すると町田自身も「有吉さんが振ってくれたホットコーヒーの話、盛り上げられなかった」とメモ。これにはスタジオに笑いが起こり、せいや（霜降り明星）は「町田！緊張しすぎやって！」と大笑いしていた。

その後、別のタイミングで有吉が「すき焼き食べるとき卵何個使う？」と話題を振っても、町田は「2個ですね。楽しいですか、この話？」と、まだ気持ちがほぐれていない様子を見せる。

普通に「お前少食？」と聞いただけの有吉に「なわけないでしょ」とキツめに返すなど、ちぐはぐな会話に終始する町田にスタジオでは再び「噛み合ってないな」と笑いが起こった。

せいやは「町田が意外とずっと緊張してるというか、ガードが固い」とコメント。有吉が「ツッコミが乱暴なんだよな」と振り返ると、ヒコロヒーは「全部ボケやと思ってるみたいな返しだった」と町田の心中を推察していた。