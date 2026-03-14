vistlipが、4月1日にリリースするニューアルバム『DAWN』の詳細を発表。また、アルバム全曲試聴映像やリード曲「未明」のショートMV、新たなアーティスト写真も公開となった。

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本作には全13曲が収録され、リード曲となる「未明」を含む9曲が書き下ろしの新曲に。本作も楽器陣メンバー全員が作曲に参加しており、メンバーそれぞれの個性が産み出す作品たちが集まり、バラエティに富んだアルバムに仕上がっている。

DVD付きとなるvister盤には「未明」のMVフルバージョンとメイキングを収録。通信販売限定となるMAVERICK STORE限定盤には、2025年7月7日にZepp DiverCity (TOKYO)にて行われた『vistlip 18th Anniversary LIVE ［Bet On The Ouroboros］』の模様を収録したBlu-rayも同梱される。また、同公演より「-OZONE-」のライブ映像も公開となった。

さらに、七夕にZepp DiverCity (TOKYO)にて行われる毎年恒例の公演『vistlip 19th Anniversary LIVE［CLOCKWORK JUKEBOX］』の詳細も発表された。

（文＝リアルサウンド編集部）