開催：2026.3.14

会場：ダイキン・パーク

結果：[カナダ] 3 - 5 [アメリカ]

WBCの試合が14日に行われ、ダイキン・パークでカナダとアメリカが対戦した。

カナダの先発投手はＭ・ソロカ、対するアメリカの先発投手はＬ・ウェブで試合は開始した。

1回表、4番 Ｋ・シュワバー 初球を打ってファーストゴロ 3塁ランナーは本塁へでアメリカ得点 CAN 0-1 USA

3回表、5番 Ａ・ブレグマン 5球目を打ってサードへのタイムリー内野安打でアメリカ得点 CAN 0-2 USA、さらにサードが悪送球でアメリカ得点 CAN 0-3 USA

6回表、8番 Ｂ・チュラング 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでアメリカ得点 CAN 0-4 USA、9番 Ｐ・クローアームストロング 初球を打ってセンターへのタイムリーヒットでアメリカ得点 CAN 0-5 USA

6回裏、6番 Ｔ・ブラック 4球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでカナダ得点 CAN 1-5 USA、7番 Ｂ・ネイラー 5球目を打って右中間スタンドへのツーランホームランでカナダ得点 CAN 3-5 USA

試合は3対5でアメリカの勝利となった。

この試合の勝ち投手はアメリカのＬ・ウェブで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はカナダのＭ・ソロカで、ここまで0勝1敗0S。アメリカのＭ・ミラーにセーブがつき、0勝0敗1Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-03-14 12:10:11 更新