SixTONES『CanCam』連載「＃ストさんぽ」第2回は森本慎太郎が登場！懐かしさと“今”が溶け合う街・新横浜で夕暮れさんぽ

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1月にデビュー6周年を迎えたSixTONESのメンバーが、月替わりで登場する『CanCam』（小学館）のアニバーサリー連載「＃ストさんぽ」。

有楽町を舞台にした第1回の田中樹に続いて、3月23日発売の5月号の第2回は森本慎太郎が登場。

今回の街歩きの舞台は新横浜。森本が初めてコンサートを観た横浜アリーナがある思い出の地であり、その2年後にはジュニアとして同じステージに立った特別な場所だ。また、今でもごはんを食べに来たり、買い物に来たりとプライベートでもよく訪れる街だという。

ロケでは、横浜アリーナにはじまり、幼い頃に家族や地元の友達と遊びに来ていたラーメン博物館や、夜景を一望できるホテルを探訪。懐かしさと“今”がやさしく溶け合う夕暮れの新横浜で過去と現在を重ねる特別な時間を過ごし、ここだけの思い出話や、ファンへの思いを明かした。

■横アリで感じる成長

今回は、子供の頃によく歩いたという横浜アリーナへと続く歩道橋のうえで撮影を敢行。夕陽を浴びながら、こちらをまっすぐ見つめるロマンティックなショットを披露した。

現在、全国11都市・50公演のアリーナツアー『MILESixTONES』を開催中のSixTONES。横浜アリーナでは、3月下旬に昼夜合わせて10公演を行う。

「デビュー前は単独1公演だったのが、今は10公演もできるようになって。シンプルに10倍ってすごいじゃないですか。横アリでこの公演数をできるようになったのか…大きくなったんだなってのは、同じ場所だからこそ余計に強く感じますね」と想いはひとしお。

「ここで学んだステージの立ち方や道具の使い方など、いろんなことを考えるときの基準になっているかも」。そうしみじみと語る横顔が印象的だった。

■いつか47都道府県でライブができたら

さらに、この日は新横浜ラーメン博物館も訪問。撮影スケジュールに余裕があり、ラーメンを食べる時間があることが伝えられるとテンションが爆上がり。中学生の頃によく来たという思い出を語りつつ、豪快な食べっぷりを披露した。お腹を満たしたあとは、新横浜の夜景を見渡せるホテルの最上階へ。ムーディな雰囲気のなか、大人の色気に溢れる森本をたっぷりと撮り下ろした。

また、誌面に収まりきらないほど熱心に語ったインタビューでは、各地のライブに足を運んでくれるファンへの思いを明かすひと幕も。「皆さんが遠征をする必要のないように、俺たちがいろんな場所に行けたらいいなと思うんですね。47都道府県やりたいねとずっと言っているし、いつか叶えられたら」と語る眼差しにはやさしさと、さらなる挑戦への決意がにじむ。

ほかにもSixTONESの楽屋事情や、以前の全員インタビューで話していた“全会場で打ち上げごはん”計画の進捗も明らかに!? 気になる続きは『CanCam』5月号で。

■書籍情報

2026.03.23 ON SALE

『CanCam』5月号

■関連リンク

『CanCam』OFFICIAL SITE

https://cancam.jp/

SixTONES OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/42

https://www.sixtones.jp/