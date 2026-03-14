第49回日本アカデミー賞授賞式が13日、東京・グランドプリンスホテル新高輪で行われた。

映画「爆弾」に出演した俳優佐藤二朗（56）は最優秀助演男優賞を獲得。スピーチでは自身の複雑な胸中と受賞の喜びを明かした。

「泣くな、これ…こんなに泣くかな！ いやぁ…泣くねぇ、これ。これは、泣くなぁ…」と切り出した。「個人的なことを言うと正直、ここ最近、日本映画を、あまり見ていなくて。その理由は、とても恥ずかしいもの。僕が嫉妬を感じるから、悔しいと思うから」とした上で「去年、初めて出席したら、綾野（剛）が、安藤サクラが、石原さとみが、満島ひかりが、山田孝之が、日本映画を応援しているなと思った」「僕はその場にいるのも恥ずかしくなって…何ていうケツの穴の小さい男なんだと思って」などと語った。

さらに「今日まで1年、毎日のように、たくさんの日本映画を見ました。何て戦う価値がある場所なんだろうと心から思いました。日本映画に携わる全てのみんな、日本映画を愛してくれる全てのみんな、愛してるっていうほどではないけど、たまに日本映画見るぜっていうすべてのみんな…みんな愛してるぜ。いい夜だ。ありがとう！」と熱のこもったスピーチを行った。

佐藤のスピーチに対し、Xでは「名スピーチ…これは泣く」「佐藤二朗さんのスピーチ改めてめちゃくちゃ良かったな…これからも邦画大好きでいようってさらに思える素敵スピーチだった」「佐藤二朗さんのスピーチで爆泣きしちゃった」「佐藤二朗さんのスピーチよかったなぁ。テレビの前で拍手してもうた」「いいスピーチ 爆弾の佐藤二朗はホントに圧巻だった」などと書き込まれていた。

佐藤はスピーチを終え、円卓に戻ると、「爆弾」で優秀主演男優賞を受賞した俳優山田裕貴（35）が号泣。お互いの活躍をたたえ合った。「爆弾」は計12部門を受賞。佐藤は自身のXで「みんな、愛してるぜ。ありがとう。心から。」と感謝した。

受賞対象作の「爆弾」は「このミステリーがすごい！ 2023年版」（宝島社）「ミステリが読みたい 2023年版」（ハヤカワミステリマガジン2023年1月号）で1位を獲得した、呉勝浩氏のベストセラー小説の映画化作品。佐藤は、爆破予告とクイズを繰り出しながら、主演の山田が演じたの警視庁捜査一課・強行犯捜査係の刑事・類家ら刑事たちを翻弄（ほんろう）していく、謎の中年男スズキタゴサクを演じた。