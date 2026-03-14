＜第49回日本アカデミー賞＞豪華俳優陣が集結！ 長澤まさみ、北川景子ら装いをチェック
第49回日本アカデミー賞授賞式が3月13日に開催され、豪華俳優陣が華やかな装いで登場。映画祭のオープニングを彩ったレッドカーペットのスタイルを一挙紹介！
【フォト集】長澤まさみ、北川景子ら豪華共演＜日本アカデミー賞＞レッドカーペットのルックをチェック！
日本の実写興行収入の記録を塗り替え、今回の日本アカデミー賞で10冠に輝いた『国宝』から優秀助演女優賞に選ばれた3人は、作品に合わせて、三者三様の艶やかな和装を披露。高畑充希は鮮やかな紺を、寺島しのぶは白を、森七菜は気品あふれるチャコールグレーを身にまとってレッドカーペットを歩く。
わずか13歳で新人俳優賞受賞となった白山乃愛は、レースがかわいらしいワンピース姿で登場し、笑顔を振りまいた。13歳とは思えないしっかりしたスピーチでも話題を呼んだ。最優秀助演女優賞と新人俳優賞の2冠に輝いた森田望智は、大胆かつエレガントなベアトップドレス姿で登場した。
優秀主演女優賞の面々は、多種多様な装いでレッドカーペットをわかせた。結婚後初の公の場となった長澤まさみは、淡いピンクのドレスという気品あふれる姿、北川景子は肩の曲線が美しいホルターネックドレス姿で登場。一方、広瀬すずは白い和装でおごそかに決めた。黒のジャケット、パンツスタイルというシックな出で立ちの松たか子が、全身ブラックのドレス姿の倍賞千恵子の手を引いて歩くほほ笑えましい姿もSNSで話題に。
男性陣は例年通り、黒系のスーツスタイルが主流。特に蝶ネクタイのタキシードが多いが、話題賞俳優部門、優秀助演男優賞の2冠の松村北斗のように黒いシャツにノータイという自分らしいアレンジを加える登壇者も。黒系が多い中、一際目を引いたのが、『国宝』で優秀助演男優賞を受賞した渡辺謙のワインレッドに白いパンツというスタイルだった。
【フォト集】長澤まさみ、北川景子ら豪華共演＜日本アカデミー賞＞レッドカーペットのルックをチェック！
日本の実写興行収入の記録を塗り替え、今回の日本アカデミー賞で10冠に輝いた『国宝』から優秀助演女優賞に選ばれた3人は、作品に合わせて、三者三様の艶やかな和装を披露。高畑充希は鮮やかな紺を、寺島しのぶは白を、森七菜は気品あふれるチャコールグレーを身にまとってレッドカーペットを歩く。
優秀主演女優賞の面々は、多種多様な装いでレッドカーペットをわかせた。結婚後初の公の場となった長澤まさみは、淡いピンクのドレスという気品あふれる姿、北川景子は肩の曲線が美しいホルターネックドレス姿で登場。一方、広瀬すずは白い和装でおごそかに決めた。黒のジャケット、パンツスタイルというシックな出で立ちの松たか子が、全身ブラックのドレス姿の倍賞千恵子の手を引いて歩くほほ笑えましい姿もSNSで話題に。
男性陣は例年通り、黒系のスーツスタイルが主流。特に蝶ネクタイのタキシードが多いが、話題賞俳優部門、優秀助演男優賞の2冠の松村北斗のように黒いシャツにノータイという自分らしいアレンジを加える登壇者も。黒系が多い中、一際目を引いたのが、『国宝』で優秀助演男優賞を受賞した渡辺謙のワインレッドに白いパンツというスタイルだった。