元THE W王者、ハイレイヤーの最新ショットに反響「ほんまに可愛い」
お笑いトリオ・3時のヒロインのゆめっちが12日までに自身のInstagramを更新。ハイレイヤーを入れたという最新ショットに「ほんまに可愛い」といった反響が寄せられた。
【写真】「色気がすごい」モード系メイクとタイトな衣装で魅せるゆめっち
ゆめっちは「ハイレイヤーゆめっちになりました！」と報告。「はぁあ見惚れちゃうね 好」「あーしの担当者カリスマすぎ」とその仕上がりを満足気に語っている。
コメント欄には「ほんまに可愛い」「やばいくらい可愛い＋綺麗＋上品」「可愛すぎて眼福」「メチャメチャ可愛い」といった絶賛が寄せられている。
ゆめっちといえば、2022年5月から2023年6月まで芸能活動を休止し、その間に鼻やフェイスラインの整形を行ったことを明かしている。また、同期間でダイエットにも挑戦したといい、活動再開後の“美人化”がたびたび話題になっている。
引用：「3時のヒロイン・ゆめっち」Instagram（@yumecchi_3h）
【写真】「色気がすごい」モード系メイクとタイトな衣装で魅せるゆめっち
ゆめっちは「ハイレイヤーゆめっちになりました！」と報告。「はぁあ見惚れちゃうね 好」「あーしの担当者カリスマすぎ」とその仕上がりを満足気に語っている。
コメント欄には「ほんまに可愛い」「やばいくらい可愛い＋綺麗＋上品」「可愛すぎて眼福」「メチャメチャ可愛い」といった絶賛が寄せられている。
ゆめっちといえば、2022年5月から2023年6月まで芸能活動を休止し、その間に鼻やフェイスラインの整形を行ったことを明かしている。また、同期間でダイエットにも挑戦したといい、活動再開後の“美人化”がたびたび話題になっている。
引用：「3時のヒロイン・ゆめっち」Instagram（@yumecchi_3h）