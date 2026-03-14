神はサイコロを振らないが、4月15日にリリースする3rdアルバム『EINSTEIN = ROSEN BRIDGE』の収録内容を解禁した。さらに、全13曲を最速で少しずつ楽しむことができるティザー映像も公開された。

全形態のCDに収録される13曲のうち、新曲は5曲収録されており、2025年に開催された＜Hall Tour 2025 “Lovey Dovey City”＞でも印象的でユニークな側面を魅せた「ちょっとだけかゆい」や、2026年2月に福岡KANOA MEGA BROCK FES 2026にて初披露された「ソユーズに乗って」、さらに、3月13日にFM802「FRIDAY Cruisin’ Map!!」にてラジオオンエア解禁となった「白昼夢」ほか、本日のティザーで初解禁となる「藤雨」「Balloon of Shooting Star」が収録される。

柳田周作（Vo）は今作のアルバムについて、「Mayの制作から数えると約2年。約2年にわたる間、僕らはロケットに乗って音楽という名の宇宙を旅していました。その旅の途中、まるで星の方からやってくるみたいにアイディアが弾けて、散らばった破片たちを手探りで拾い集めて、繋ぎ合わせて。ようやっと形になった、不揃いで愛くるしい、手作りの星たちです。その星ひとつひとつの煌めきを目一杯吸い込めば、過去や未来の自分へ会いにいけちゃうような、記憶の玄関口みたいなアルバムになりました」とコメントしている。

なお、3月27日には「白昼夢」が先行配信リリースされる。

◾️3rdアルバム『EINSTEIN = ROSEN BRIDGE』

2026年4月15日（水曜）リリース

購入：https://kamisai.lnk.to/AnniversaryLive ▼先行配信「白昼夢」

2026年3月27日（金）0:00

Pre-add / Pre-save：https://kamisai.lnk.to/Daydream ▼CD収録内容

＜DISC 1＞

1.ソユーズに乗って

2.白昼夢

3.藤雨

4.Balloon of Shooting Star

5.ちょっとだけかゆい

6.火花

7.The Abyss

8.シルバーソルト

9.Smoke

10.Lovey Dovey

11.Baby Baby

12.May

13.スケッチ ○10th Anniversary PREMIUM BOX（完全受注生産限定盤）

3CD+2Blu-ray+Goods ※UNIVRESAL MUSIC STORE限定販売

品番：PDCJ-1156 価格：19,800円（税込）

▼DISC 3（CD）

▼DISC 2（CD）

「神はサイコロを振らない Billboard Live 2024」

1.静寂の空を裂いて- Reproduced 2025

2.秋明菊- Reproduced 2025

3.凪- Reproduced 2025

4.煌々と輝く- Reproduced 2025

5.アーティスト- Reproduced 2025

6.白に融ける- Reproduced 2025

7.フラクタル- Reproduced 2025

8.Popcorn ’n’ Magic!

9.朝靄に溶ける

10.May

11.目蓋

12.告白

13.夜間飛行

14LOVE

1.スピリタス・レイク

2.Baby Baby

3.胡蝶蘭

4.REM

5.シルバーソルト

6.火花

7.愛のけだもの

▼DISC 4（Blu-ray）

神はサイコロを振らない 初の日本武道館単独公演

「Special Live for Double Anniversary Year 2025 “神倭凡庸命 -カムヤマトボンヨウノミコト-” at 日本武道館」のライブ映像

▼DISC 5（Blu-ray）

神はサイコロを振らない 『Documentary of 2025〜2026』（仮）

レコーディング、撮影現場、海外公演、国内公演に密着したドキュメンタリー映像収録

▼封入特典

・10年の軌跡を辿ったスペシャルな写真集

・「Special Live for Double Anniversary Year 2025 “神倭凡庸命 -カムヤマトボンヨウノミコト-” at 日本武道館」スタッフパス風ラミネートカード

▼Goods

10th Anniversary PREMIUM 特大ポスター

▼商品仕様

10th Anniversary PREMIUM BOXオリジナルスペシャルパッケージ ○初回限定盤

1CD+1Blu-ray 品番：UPCH-7804 価格：7,700円（税込）

▼DISC 1（Blu-ray）

2025年2月11日 開催

神はサイコロを振らない 初の日本武道館単独公演

「Special Live for Double Anniversary Year 2025 “神倭凡庸命 -カムヤマトボンヨウノミコト-” at 日本武道館」のライブ映像

▼封入特典

・10年の軌跡を辿ったスペシャルな写真集

・「Special Live for Double Anniversary Year 2025 “神倭凡庸命 -カムヤマトボンヨウノミコト-” at 日本武道館」スタッフパス風ラミネートカード

▼商品仕様

10th Anniversary PREMIUM BOXオリジナルスペシャルパッケージ ○通常盤

CD 品番：UPCH-2295 価格：3,300円（税込） ▼CD購入特典

【全形態共通封入特典】

・応募抽選用シリアルナンバー入りチラシ 【UNIVERSAL MUSIC STORE限定特典】

・「俺はサインを断らない 〜Season4〜」メンバーが直筆サインを入れたポストカードが特典として付属。

※終了 【主要チェーン先着オリジナル特典】

下記店舗およびオンラインショップにて、初回限定盤・通常盤いずれかのCDを1枚ご購入頂いた方にオリジナル特典を１つ先着にて進呈致します。

・TOWER RECORDS：A5クリアファイル

・Amazon.co.jp : アクリルコースター

・HMV：ジャケステッカー

その他一般店舗、オンラインショップ :告知ポスター[B2サイズ]

◾️＜Special Live for Double Anniversary Year 2026 “T.W. -Traversable Wormhole-” at Pia Arena MM＞ 開催日：2026年6月14日（日）

会場：神奈川・ぴあアリーナMM 公演に関するお問い合わせ：DISK GARAGE https://info.diskgarage.com

チケットに関するお問い合わせ：イープラス

お客様サポート：http://eplus.jp/qa/ 詳細：https://kamisai.jp/information/detail.php?id=661

◾️＜神はサイコロを振らない COVER LIVE TOUR 2026 “ROOTS”＞

https://www.kamisai.jp/information/detail.php?id=660 2026年3月14日（土）大阪・梅田CLUB QUATTRO

OPEN17:00 / START18:00 (問)GREENS 06-6882-1224(平日 12:00~18:00)

https://www.greens-corp.co.jp/ 2026年3月15日（日）愛知・名古屋CLUB QUATTRO

OPEN17:00 / START18:00 (問)サンデーフォークプロモーション052-320-9100(12:00〜18:00)

https://www.sundayfolk.com/ 2026年3月20日（金・祝）東京・渋谷CLUB QUATTRO

OPEN17:00 / START18:00 (問) DISK GARAGE https://info.diskgarage.com/