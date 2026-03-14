神はサイコロを振らない、3rdアルバム『EINSTEIN = ROSEN BRIDGE』収録内容＆ティザー映像公開
神はサイコロを振らないが、4月15日にリリースする3rdアルバム『EINSTEIN = ROSEN BRIDGE』の収録内容を解禁した。さらに、全13曲を最速で少しずつ楽しむことができるティザー映像も公開された。
全形態のCDに収録される13曲のうち、新曲は5曲収録されており、2025年に開催された＜Hall Tour 2025 “Lovey Dovey City”＞でも印象的でユニークな側面を魅せた「ちょっとだけかゆい」や、2026年2月に福岡KANOA MEGA BROCK FES 2026にて初披露された「ソユーズに乗って」、さらに、3月13日にFM802「FRIDAY Cruisin’ Map!!」にてラジオオンエア解禁となった「白昼夢」ほか、本日のティザーで初解禁となる「藤雨」「Balloon of Shooting Star」が収録される。
柳田周作（Vo）は今作のアルバムについて、「Mayの制作から数えると約2年。約2年にわたる間、僕らはロケットに乗って音楽という名の宇宙を旅していました。その旅の途中、まるで星の方からやってくるみたいにアイディアが弾けて、散らばった破片たちを手探りで拾い集めて、繋ぎ合わせて。ようやっと形になった、不揃いで愛くるしい、手作りの星たちです。その星ひとつひとつの煌めきを目一杯吸い込めば、過去や未来の自分へ会いにいけちゃうような、記憶の玄関口みたいなアルバムになりました」とコメントしている。
なお、3月27日には「白昼夢」が先行配信リリースされる。
◾️3rdアルバム『EINSTEIN = ROSEN BRIDGE』
2026年4月15日（水曜）リリース
購入：https://kamisai.lnk.to/AnniversaryLive
▼先行配信「白昼夢」
2026年3月27日（金）0:00
Pre-add / Pre-save：https://kamisai.lnk.to/Daydream
▼CD収録内容
＜DISC 1＞
1.ソユーズに乗って
2.白昼夢
3.藤雨
4.Balloon of Shooting Star
5.ちょっとだけかゆい
6.火花
7.The Abyss
8.シルバーソルト
9.Smoke
10.Lovey Dovey
11.Baby Baby
12.May
13.スケッチ
○10th Anniversary PREMIUM BOX（完全受注生産限定盤）
3CD+2Blu-ray+Goods ※UNIVRESAL MUSIC STORE限定販売
品番：PDCJ-1156 価格：19,800円（税込）
▼DISC 3（CD）
▼DISC 2（CD）
「神はサイコロを振らない Billboard Live 2024」
1.静寂の空を裂いて- Reproduced 2025
2.秋明菊- Reproduced 2025
3.凪- Reproduced 2025
4.煌々と輝く- Reproduced 2025
5.アーティスト- Reproduced 2025
6.白に融ける- Reproduced 2025
7.フラクタル- Reproduced 2025
8.Popcorn ’n’ Magic!
9.朝靄に溶ける
10.May
11.目蓋
12.告白
13.夜間飛行
14LOVE
1.スピリタス・レイク
2.Baby Baby
3.胡蝶蘭
4.REM
5.シルバーソルト
6.火花
7.愛のけだもの
▼DISC 4（Blu-ray）
神はサイコロを振らない 初の日本武道館単独公演
「Special Live for Double Anniversary Year 2025 “神倭凡庸命 -カムヤマトボンヨウノミコト-” at 日本武道館」のライブ映像
▼DISC 5（Blu-ray）
神はサイコロを振らない 『Documentary of 2025〜2026』（仮）
レコーディング、撮影現場、海外公演、国内公演に密着したドキュメンタリー映像収録
▼封入特典
・10年の軌跡を辿ったスペシャルな写真集
・「Special Live for Double Anniversary Year 2025 “神倭凡庸命 -カムヤマトボンヨウノミコト-” at 日本武道館」スタッフパス風ラミネートカード
▼Goods
10th Anniversary PREMIUM 特大ポスター
▼商品仕様
10th Anniversary PREMIUM BOXオリジナルスペシャルパッケージ
○初回限定盤
1CD+1Blu-ray 品番：UPCH-7804 価格：7,700円（税込）
▼DISC 1（Blu-ray）
2025年2月11日 開催
神はサイコロを振らない 初の日本武道館単独公演
「Special Live for Double Anniversary Year 2025 “神倭凡庸命 -カムヤマトボンヨウノミコト-” at 日本武道館」のライブ映像
▼封入特典
・10年の軌跡を辿ったスペシャルな写真集
・「Special Live for Double Anniversary Year 2025 “神倭凡庸命 -カムヤマトボンヨウノミコト-” at 日本武道館」スタッフパス風ラミネートカード
▼商品仕様
10th Anniversary PREMIUM BOXオリジナルスペシャルパッケージ
○通常盤
CD 品番：UPCH-2295 価格：3,300円（税込）
▼CD購入特典
【全形態共通封入特典】
・応募抽選用シリアルナンバー入りチラシ
【UNIVERSAL MUSIC STORE限定特典】
・「俺はサインを断らない 〜Season4〜」メンバーが直筆サインを入れたポストカードが特典として付属。
※終了
【主要チェーン先着オリジナル特典】
下記店舗およびオンラインショップにて、初回限定盤・通常盤いずれかのCDを1枚ご購入頂いた方にオリジナル特典を１つ先着にて進呈致します。
・TOWER RECORDS：A5クリアファイル
・Amazon.co.jp : アクリルコースター
・HMV：ジャケステッカー
その他一般店舗、オンラインショップ :告知ポスター[B2サイズ]
◾️＜Special Live for Double Anniversary Year 2026 “T.W. -Traversable Wormhole-” at Pia Arena MM＞
開催日：2026年6月14日（日）
会場：神奈川・ぴあアリーナMM
公演に関するお問い合わせ：DISK GARAGE https://info.diskgarage.com
チケットに関するお問い合わせ：イープラス
お客様サポート：http://eplus.jp/qa/
詳細：https://kamisai.jp/information/detail.php?id=661
◾️＜神はサイコロを振らない COVER LIVE TOUR 2026 “ROOTS”＞
https://www.kamisai.jp/information/detail.php?id=660
2026年3月14日（土）大阪・梅田CLUB QUATTRO
OPEN17:00 / START18:00 (問)GREENS 06-6882-1224(平日 12:00~18:00)
https://www.greens-corp.co.jp/
2026年3月15日（日）愛知・名古屋CLUB QUATTRO
OPEN17:00 / START18:00 (問)サンデーフォークプロモーション052-320-9100(12:00〜18:00)
https://www.sundayfolk.com/
2026年3月20日（金・祝）東京・渋谷CLUB QUATTRO
OPEN17:00 / START18:00 (問) DISK GARAGE https://info.diskgarage.com/
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