WBC

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は13日（日本時間14日）、米ヒューストンで行われた決勝トーナメント準々決勝で米国がカナダに5-3で勝利。3大会連続4強進出を決めた。この結果、15日（同16日）の準決勝で米国―ドミニカ共和国の超ビッグマッチが決まった。今大会限定で復帰している米国のクレイトン・カーショー投手は登板なし。この試合を最後にメンバーが入れ替わる見通しで、登板なく“現役最後”の大会を終えた。

プールBでイタリアに不覚を取り、3勝1敗でまさかの2位通過となった米国。最終イタリア戦はデローサ監督が試合前に「すでに1次ラウンドを突破している」と勘違いしていると受け取られる失言が物議を醸し、最終的に“他力”で決勝トーナメントに駒を進めた。

この日は初回から主導権を握った。1死一塁で3番の主将ジャッジが二塁打を放ち、続くシュワーバーの内野ゴロで先制点をもたらした。3回は2死満塁からブレグマンの内野安打と敵失で2点を追加。6回にもトゥラング、クロウ＝アームストロングの連続タイムリーでさらに2点を追加した。

その裏に2番手ケラー、3番手スパイアーが捕まり3失点。7回は4番手ベドナーが無死二、三塁の一打同点のピンチを作った。しかし、最後は球場の「USA！」大合唱の後押しを受け、無失点でしのいだ。そのまま逃げ切り、4強に駒を進めた。

また、ドジャースで昨季限りで引退しながら、今大会限定で復帰した223勝左腕カーショーはこの日も登板なし。デローサ監督は準々決勝後に別の投手と入れ替えると明かしたことが報じられており、マウンドで勇姿を見せることなく、大会終了となりそうだ。

この結果、先にマイアミで行われた準々決勝で韓国に10-0で7回コールド勝ちしたドミニカ共和国と、準決勝で激突することに。タティスJr.ソト、ゲレーロJr.と超強力打線を擁するV候補と決勝進出をかけて相まみえる。

もう1つの準決勝は14日（同15日）の日本―ベネズエラ戦、イタリア―プエルトリコ戦のそれぞれの勝者によって行われる。



（THE ANSWER編集部）