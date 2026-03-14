『名探偵プリキュア！』第7話「大変！学校が迷路！？」、ゴウエモンが作った“からくり迷路”から脱出せよ
アニメ「プリキュア」シリーズ第23弾『名探偵プリキュア！』（ABCテレビ・テレビ朝日系／毎週日曜8時30分）の第7話「大変！学校が迷路！？」が、あす3月15日に放送。あらすじと場面写真が公開された。
【動画】あんなとみくるの学校生活がスタート 第7話予告映像
主人公・明智あんな（声：千賀光莉）は、マコトミライタウンに暮らす14歳の中学2年生。誕生日に現れた妖精「ポチタン」と、部屋にあったペンダントに導かれて2027年から1999年のまことみらい市にタイムスリップ…！ そこで出会ったのは、名探偵に憧れている14歳の女の子・小林みくる（声：本渡楓）だった。そんな中、事件発生!? 大切なものを盗まれて困っている人がいるみたい。事件は【怪盗団ファントム】のしわざ…!? 「困っている人を見逃せない…！」そんな思いから、あんなとみくるは名探偵プリキュアに変身する。
■第7話「大変！学校が迷路！？」あらすじ
みくる（声：本渡）が理事長にお願いし、あんな（声：千賀）も同じまことみらい学園に通い始めることになった。親しげに話しかけてくるクラスメイトたちに探偵であることを打ち明け、みくるといっしょにキュアット探偵事務所の名刺を配るあんな。ポチタンもカバンにひそんでついてきていたが、プリキュアであることは秘密だった。
休み時間となり、移動教室のために廊下を歩きながら、校舎の広さにおどろくあんな。みくると理科室に向かっているはずだったが、教室の扉を開けてみると、なぜか体育館に出てしまう。そこは、待ちかまえていたゴウエモンによって作り出された「からくり迷路」だった。ゴウエモンが指をはじくと、足元に穴があき、ふたりは異空間の理科室に落ちてしまう。鍵を見つけなければ抜け出せないと知ったあんなとみくるは、手がかりを求めて鍵を探し始める。
『名探偵プリキュア！』は、ABCテレビ・テレビ朝日系にて毎週日曜8時30分放送。
【動画】あんなとみくるの学校生活がスタート 第7話予告映像
主人公・明智あんな（声：千賀光莉）は、マコトミライタウンに暮らす14歳の中学2年生。誕生日に現れた妖精「ポチタン」と、部屋にあったペンダントに導かれて2027年から1999年のまことみらい市にタイムスリップ…！ そこで出会ったのは、名探偵に憧れている14歳の女の子・小林みくる（声：本渡楓）だった。そんな中、事件発生!? 大切なものを盗まれて困っている人がいるみたい。事件は【怪盗団ファントム】のしわざ…!? 「困っている人を見逃せない…！」そんな思いから、あんなとみくるは名探偵プリキュアに変身する。
みくる（声：本渡）が理事長にお願いし、あんな（声：千賀）も同じまことみらい学園に通い始めることになった。親しげに話しかけてくるクラスメイトたちに探偵であることを打ち明け、みくるといっしょにキュアット探偵事務所の名刺を配るあんな。ポチタンもカバンにひそんでついてきていたが、プリキュアであることは秘密だった。
休み時間となり、移動教室のために廊下を歩きながら、校舎の広さにおどろくあんな。みくると理科室に向かっているはずだったが、教室の扉を開けてみると、なぜか体育館に出てしまう。そこは、待ちかまえていたゴウエモンによって作り出された「からくり迷路」だった。ゴウエモンが指をはじくと、足元に穴があき、ふたりは異空間の理科室に落ちてしまう。鍵を見つけなければ抜け出せないと知ったあんなとみくるは、手がかりを求めて鍵を探し始める。
『名探偵プリキュア！』は、ABCテレビ・テレビ朝日系にて毎週日曜8時30分放送。