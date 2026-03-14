『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』第5話「刀と銃弾」、刹那の二刀流の秘密が明らかに
長田光平が主演を務める、『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』（テレビ朝日系／毎週日曜9時30分）の第5話「刀と銃弾」が、あす3月15日に放送。あらすじと場面写真が公開された。
【動画】今度の事件は“闇取引”！ 第5話予告映像
宇宙は1つではない。いくつも重なる多元宇宙には、地球とそっくりな別の地球がある――。宇宙共生時代をむかえた《多元地球A0073》では、エネルギー生命体《エモルギー》を悪用した犯罪が次から次へと起きている。
銀河連邦警察捜査官の弩城怜慈は、宇宙で1人だけ《宇宙刑事ギャバン》を名乗ることができるギャバン・インフィニティだが、窓際部署である資料課にいる。その真の目的は次元を超えてエモルギー犯罪を捜査すること。
怜慈はエモルギー犯罪を追ってさまざまな次元に駆け付け、それぞれの次元のギャバンと出会い、協力して捜査に当たる。蒸着！ 宇宙刑事ギャバンたちが宇宙を超えて悪と戦う！
ギャバン・インフィニティ／弩城怜慈を長田光平、ギャバン・ブシドー／哀哭院刹那を赤羽流河、ギャバン・ルミナス／祝喜輝を角心菜が演じる。
■第5話「刀と銃弾」あらすじ
刹那（赤羽）は治安維持本部長の天羽琉唯（入山杏奈）とともに、多元地球Λ8018で人知れず行われている闇取引の密売人たちを逮捕すべく奔走していた。そんななかで、天羽が何者かにさらわれてしまう。一刻を争う事態だが、本部は刹那に待機命令を下す…。
葛藤する刹那だったが、次元を超えてきた怜慈（長田）と再会し、あるものを託される。2人が再び共闘するなか、刹那の二刀流の秘密が明かされる…!?
『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』は、テレビ朝日系にて毎週日曜9時30分放送。
【動画】今度の事件は“闇取引”！ 第5話予告映像
宇宙は1つではない。いくつも重なる多元宇宙には、地球とそっくりな別の地球がある――。宇宙共生時代をむかえた《多元地球A0073》では、エネルギー生命体《エモルギー》を悪用した犯罪が次から次へと起きている。
怜慈はエモルギー犯罪を追ってさまざまな次元に駆け付け、それぞれの次元のギャバンと出会い、協力して捜査に当たる。蒸着！ 宇宙刑事ギャバンたちが宇宙を超えて悪と戦う！
ギャバン・インフィニティ／弩城怜慈を長田光平、ギャバン・ブシドー／哀哭院刹那を赤羽流河、ギャバン・ルミナス／祝喜輝を角心菜が演じる。
■第5話「刀と銃弾」あらすじ
刹那（赤羽）は治安維持本部長の天羽琉唯（入山杏奈）とともに、多元地球Λ8018で人知れず行われている闇取引の密売人たちを逮捕すべく奔走していた。そんななかで、天羽が何者かにさらわれてしまう。一刻を争う事態だが、本部は刹那に待機命令を下す…。
葛藤する刹那だったが、次元を超えてきた怜慈（長田）と再会し、あるものを託される。2人が再び共闘するなか、刹那の二刀流の秘密が明かされる…!?
『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』は、テレビ朝日系にて毎週日曜9時30分放送。