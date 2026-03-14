『仮面ライダーゼッツ』第26話「揃う」、繰り返される悪夢に抗え！
今井竜太郎が主演を務める、『仮面ライダーゼッツ』（テレビ朝日系／毎週日曜9時）の第26話「揃う」が、あす3月15日に放送。あらすじと場面写真が公開された。
【動画】4人の仮面ライダーが激突する 第26話予告
冴えない日常を送る普通の好青年（自称）の万津莫（今井竜太郎）は、自分で夢をコントロールできる明晰夢の力で、眠りにつくと無敵のエージェントに。夢の世界に現れた悪夢”を現実のものにしようとする怪人・ナイトメアの侵略を阻止するため、莫は夢の中で手に入れたベルトで「仮面ライダーゼッツ」に変身する！
■第26話「揃う」あらすじ
夢の中の莫（今井）はこれまでの恐ろしい体験を、富士見（三嶋健太）、なすか（小貫莉奈）、美浪（八木美樹）に説明する。
ノクス（古川雄輝）も密かに莫の話に耳を傾けていたが、そこへCODEの指令を受けたファイブ（小柳心）とシックス（平川結月）が現れた！ 激突する4人、しかし新たな異変が！？
『仮面ライダーゼッツ』は、テレビ朝日系にて毎週日曜9時放送。
【動画】4人の仮面ライダーが激突する 第26話予告
冴えない日常を送る普通の好青年（自称）の万津莫（今井竜太郎）は、自分で夢をコントロールできる明晰夢の力で、眠りにつくと無敵のエージェントに。夢の世界に現れた悪夢”を現実のものにしようとする怪人・ナイトメアの侵略を阻止するため、莫は夢の中で手に入れたベルトで「仮面ライダーゼッツ」に変身する！
夢の中の莫（今井）はこれまでの恐ろしい体験を、富士見（三嶋健太）、なすか（小貫莉奈）、美浪（八木美樹）に説明する。
ノクス（古川雄輝）も密かに莫の話に耳を傾けていたが、そこへCODEの指令を受けたファイブ（小柳心）とシックス（平川結月）が現れた！ 激突する4人、しかし新たな異変が！？
『仮面ライダーゼッツ』は、テレビ朝日系にて毎週日曜9時放送。