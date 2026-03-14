パリ在住・中村江里子、夫と“同じ誕生日”迎えお祝い 4半世紀前のジャケット&パンツスタイルでお出かけ
フリーアナウンサーの中村江里子が13日にInstagramを更新。11日に夫と共に誕生日を迎えたことを報告し、仲睦まじい2ショットを公開した。
【写真】結婚30年以上たった今もラブラブ 中村にキスするバルト氏
3月11日が誕生日の2人。中村は「夫55歳、私57歳!!!!」「今年もまた一緒に1歳大人になりました」と報告し、笑顔でワインを傾ける2ショットを公開している。動画では、上機嫌の夫バルト氏が中村の頬にキス。
中村は「最近は『やっぱり色々出てきたね』と体力などの変化を確実に感じていますが…」と、年齢による変化を実感していることを認めつつ、「やりたい事、学びたい事沢山あるのでしっかり食べて、飲んで 動ける頭と身体を維持したい！」「60歳還暦は真っ赤なドレス（ミニにするかロングにするか悩み中）を着たいし！」と元気につづっている。
それでも、「25年ほど前のジャケットとパンツで出掛けました」「古い物自慢をしたいのではなく、やはり良いものは時代の変化にも揺らぐことなく、良いのです」と明かしている。
そんな2人には祝福の声が殺到。「敵過ぎて見惚れてしまいました」「素敵な、ご夫婦ですね」といった夫婦仲を羨む声も寄せられている。
■中村江里子（なかむら えりこ）
1969年3月11日生まれ。東京都出身。大学卒業後の1991年4月、フジテレビに入社。同局のアナンサーとして活躍した。1999年3月に退社すると、翌年9月にはフランスの実業家のシャルル・エドゥアール・バルト氏と結婚。3児の母として、現在はフリーアナウンサー、タレントとして活動している。
引用：「中村江里子」インスタグラム（@eriko.nakamuraofficial）
【写真】結婚30年以上たった今もラブラブ 中村にキスするバルト氏
3月11日が誕生日の2人。中村は「夫55歳、私57歳!!!!」「今年もまた一緒に1歳大人になりました」と報告し、笑顔でワインを傾ける2ショットを公開している。動画では、上機嫌の夫バルト氏が中村の頬にキス。
中村は「最近は『やっぱり色々出てきたね』と体力などの変化を確実に感じていますが…」と、年齢による変化を実感していることを認めつつ、「やりたい事、学びたい事沢山あるのでしっかり食べて、飲んで 動ける頭と身体を維持したい！」「60歳還暦は真っ赤なドレス（ミニにするかロングにするか悩み中）を着たいし！」と元気につづっている。
そんな2人には祝福の声が殺到。「敵過ぎて見惚れてしまいました」「素敵な、ご夫婦ですね」といった夫婦仲を羨む声も寄せられている。
■中村江里子（なかむら えりこ）
1969年3月11日生まれ。東京都出身。大学卒業後の1991年4月、フジテレビに入社。同局のアナンサーとして活躍した。1999年3月に退社すると、翌年9月にはフランスの実業家のシャルル・エドゥアール・バルト氏と結婚。3児の母として、現在はフリーアナウンサー、タレントとして活動している。
引用：「中村江里子」インスタグラム（@eriko.nakamuraofficial）