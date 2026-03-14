Chevonが、2026年12月20日、21日に東京・日本武道館にて＜三者山羊 - 日本武道館-＞の開催を発表した。

現在、5月より神奈川・横浜アリーナを含む全国ツアー＜Chevon ONE MAN TOUR 2026『 三者山羊 』＞の開催を控えているが、一般券売開始後瞬く間にソールドアウトとなっていた。それを受け、日本武道館公演を追加公演として開催することになったという。なお、FC先行受付は本日正午より開始となっている。

デジタルフォトチケット（12月20日）

デジタルフォトチケット（12月21日）

さらに今回、デジタルフォトチケットの発売が決定した。ライブに来場したことが記念碑になるようなデザインが施されたメモリアルなカードチケットであり、このチケットが購入できるのはFC先行のみとなっている。

◾️＜Chevon ONE MAN TOUR 2026『三者山羊＞ 2026年5月22日（金）/ 23日（土）Zepp Nagoya ※SOLD OUT

2026年5月30日（土）/ 31日（日）Zepp Sapporo ※SOLD OUT

2026年6月13日（土）/ 14日（日）Zepp Fukuoka ※SOLD OUT

2026年6月24日（水）/ 25日（木）Zepp Osaka Bayside ※SOLD OUT

2026年9月13日（日）横浜アリーナ ※SOLD OUT ◆＜Chevon ONE MAN TOUR 2026『三者山羊 - 日本武道館-』＞

2026年12月20日（日）/ 21日（月）日本武道館

OPEN17:30 START18:30

全席指定（通常チケット）\8,800-

全席指定（デジタルフォトチケット） \11,000 ▼先行受付

https://fanicon.net/fancommunities/5894

※Chevon FC入会サイト FC先行｜2026年3月14日（土）12:00〜3月25日（水）23:59

オフィシャル先行｜2026 年4 月3 日（金）12:00〜4 月12 日（日）23:59

オフィシャル先行2 次｜2026 年4 月17 日（金）12:00〜4 月26 日（日）23:59

オフィシャル先行3 次｜2026 年5 月1 日（金）12:00〜5 月10 日（日）23:59

一般発売｜2026 年6 月20 日（土）10:00〜

◾️メジャー1stアルバム『三者山羊』（読み：サンシャサンヨウ）

発売日：2026年4月8日（水）

購入：https://Chevon.lnk.to/0408_CD

FC盤購入：https://fanicon.net/fancommunities/5894 ○通常盤（CD）

\3,300（税込）

同梱内容:CD ○LIVE盤（CD+Blu-ray）

\7,244（税込）

Blu-ray：2025.11.15 『よしなに全国編』Zepp Haneda公演 LIVE映像 16曲収録予定 ○MV盤（CD+Blu-ray）

\6,900（税込）

Blu-ray：Music Video 15曲収録 ○FC盤（CD+Blu-ray2枚+グッズファンクラブ限定商品（大きなしぇぼんくん人形））

\14,472（税込）

Blu-ray DISC1：

・Chevon Zepp ONE MAN TOUR .25 DUA･RHYTHM 2025.6.30 Zepp Haneda公演

・Chevon pre. よしなに 〜全国編〜 2025.11.15 Zepp Haneda公演

Blu-ray DISC2：Music Video 15曲収録予定。

グッズ：大きなしぇぼんくん人形 ▼CD収録内容 ※全形態共通

1.冥冥

2.さよならになりました

3.デイジー

4.さよなら、アイリーン

5.FLASH BACK!!!!!!!!

6.るてん

7.DUA･RHYTHM

8.B.O.A.T. ★リード曲

9.ハルキゲニア

10.菫

11.愛の轍

12.春の亡霊

13.銃電中 (2026 ver.) ▼CDショップ＆ECサイト購入者特典

＜流通盤（全3形態）＞

TOWER RECORDS：B2ポスター

HMV：缶バッチ

セブンネット：A4クリアファイル

Amazon：メガジャケ

汎用特典：ステッカー

音楽処：トレーディングカード（全3種）

その他CDショップ：ステッカー ＜FC盤＞

FCオフィシャルショップ購入特典：ミニトート

※FC盤のみ対象