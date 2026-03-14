◆ＷＢＣ 準々決勝 ドミニカ共和国１０―０韓国＝７回コールド＝（１３日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）

ＷＢＣで韓国が厳しい現実を突きつけられた。ドミニカ共和国と戦った準々決勝で７回コールド負けを喫し、ファンだけでなくメディアもぼう然。韓国メディアの「ＯＳＥＮ」は試合終了直後に「実力差がこれほどとは」と報じ、サヨナラ本塁打を献上しての７回コールド負けに「韓国は井の中の蛙だった」と厳しい言葉を並べて試合を振り返った。

韓国は序盤からドミニカ共和国打線の迫力に押され、３回までに７失点で主導権を握られたまま終盤に。０―７の７回２死一、三塁で最後はウェルズに“サヨナラ３ラン”を被弾し、屈辱の敗退が決定。記事では「１次ラウンドでは１勝２敗からオーストラリアとの最終戦を７ー２という奇跡的なスコアで制し、劇的なベスト８進出チケットを手にし、勢いを最高潮に高めていた。しかし、優勝候補に挙げられていたＤ組１位のドミニカ共和国の高い壁を痛感し、１７年ぶりのベスト４進出への挑戦は挫折した」と伝えた。