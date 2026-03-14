夜々が、3月4日にリリースした1stアルバム『0:00』より、リード曲「Ray」のMVを本日20時に公開することを発表した。

本楽曲はandropをアレンジャーに迎えており、MVはアルバムの発売日より夜々のSNSで公開されているオリジナルショートドラマのエンディングにもなっているという。また、MV公開に先駆け「Ray」のセルフライナーノーツも到着した。

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「Ray」

わたしの人生に差し込んだ、あたたかい光。

もう触れられなくても、確かにわたしを照らしてくれた記憶。

大切なことを教えてくれたやさしい愛。

光を見失いそうなときは、そっと進む方向を示してくれる。

Rayをこの世に生み出せたことを誇りに思います。

そして、これからもずっと大切なわたしの光です。

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アルバム『0:00』は、「時計の針が夜の0時をさす瞬間に広がる“魔法の世界”」をテーマにした作品だという。収録曲は、川谷絵音がアレンジを手がけ、日本テレビ系 ドラマDEEP『いきなり婚』の主題歌に起用された「Lonely Night」、トオミヨウがアレンジを担当した「センセーショナル少女」、いしわたり淳治が歌詞プロデュースを手がけた「I Hope」、話題のミクスチャーボカロユニット・キツネリがアレンジを担当し、ドラマ『もしも世界に「レンアイ」がなかったら』第4話エンディング主題歌にも起用された「Let go」、Da-iCE「CITRUS」を手がけたKaz Kuwamura、トラックメーカー・p.e.tを迎えた「Coffee」、韓国人プロデューサー兼DJのNight Tempoとのコラボ楽曲「Nonsense」、andropをアレンジャーに迎えた「Ray」などのクリエイター陣が参加している。そのほかにも、アルバムのために書き下ろされた楽曲などを含む全12曲を収録。

そして、アルバムリリースにあわせて開催される初のワンマンライブ＜夜々 1st ONE-MAN LIVE “Time For Unlimited”＞を4月4日（＝“夜々の日”）に控えている。

◾️1stアルバム『0:00』

2026年3月4日（水）リリース WPCL-13733 3410円（税込）

購入：https://imyoyo.lnk.to/000_CD ▼収録曲

1.0:00

2.Lonely Night

3.Coffee

4.YOU

5.Gravity

6.I Hope

7.Let go

8.Nonsense

9.Gloomy

10.センセーショナル少女

11.Ray

＜Bonus Track＞

12.Lonely Night（Acoustic ver.） ▼CDショップ購入特典

・Amazon.co.jp：メガジャケ

・楽天ブックス：ポストカード

・セブンネットショッピング：L判ブロマイド

・その他CDショップ：ステッカー

※特典絵柄はワーナーミュージックHPをご確認ください。https://wmg.jp/yoyo/news/90512/

※一部のCDショップでは特典プレゼントを実施していない場合がございます。

※一部のネットショッピングサイトでは、「特典付き」と「特典なし」のカートがございますのでご注意ください。

※特典に関するお問い合わせは、直接各CDショップにてご確認ください。

◾️＜夜々 1st ONE-MAN LIVE “Time For Unlimited”＞ 2026年4月4日（土） OPEN 16:00 / START 17:00

会場：東京・渋谷WWW

チケット料金：前売 \5,000（税込／ドリンク代別）当日 \6,000（税込／ドリンク代別）

企画・制作：クラウドナイン/ LIFE 協力：ワーナーミュージック・ジャパン