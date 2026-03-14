夜々、1stアルバム『0:00』よりandropをアレンジャーに迎えたリード曲「Ray」MV公開決定
夜々が、3月4日にリリースした1stアルバム『0:00』より、リード曲「Ray」のMVを本日20時に公開することを発表した。
本楽曲はandropをアレンジャーに迎えており、MVはアルバムの発売日より夜々のSNSで公開されているオリジナルショートドラマのエンディングにもなっているという。また、MV公開に先駆け「Ray」のセルフライナーノーツも到着した。
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「Ray」
わたしの人生に差し込んだ、あたたかい光。
もう触れられなくても、確かにわたしを照らしてくれた記憶。
大切なことを教えてくれたやさしい愛。
光を見失いそうなときは、そっと進む方向を示してくれる。
Rayをこの世に生み出せたことを誇りに思います。
そして、これからもずっと大切なわたしの光です。
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アルバム『0:00』は、「時計の針が夜の0時をさす瞬間に広がる“魔法の世界”」をテーマにした作品だという。収録曲は、川谷絵音がアレンジを手がけ、日本テレビ系 ドラマDEEP『いきなり婚』の主題歌に起用された「Lonely Night」、トオミヨウがアレンジを担当した「センセーショナル少女」、いしわたり淳治が歌詞プロデュースを手がけた「I Hope」、話題のミクスチャーボカロユニット・キツネリがアレンジを担当し、ドラマ『もしも世界に「レンアイ」がなかったら』第4話エンディング主題歌にも起用された「Let go」、Da-iCE「CITRUS」を手がけたKaz Kuwamura、トラックメーカー・p.e.tを迎えた「Coffee」、韓国人プロデューサー兼DJのNight Tempoとのコラボ楽曲「Nonsense」、andropをアレンジャーに迎えた「Ray」などのクリエイター陣が参加している。そのほかにも、アルバムのために書き下ろされた楽曲などを含む全12曲を収録。
そして、アルバムリリースにあわせて開催される初のワンマンライブ＜夜々 1st ONE-MAN LIVE “Time For Unlimited”＞を4月4日（＝“夜々の日”）に控えている。
◾️1stアルバム『0:00』
2026年3月4日（水）リリース
WPCL-13733 3410円（税込）
購入：https://imyoyo.lnk.to/000_CD
▼収録曲
1.0:00
2.Lonely Night
3.Coffee
4.YOU
5.Gravity
6.I Hope
7.Let go
8.Nonsense
9.Gloomy
10.センセーショナル少女
11.Ray
＜Bonus Track＞
12.Lonely Night（Acoustic ver.）
▼CDショップ購入特典
・Amazon.co.jp：メガジャケ
・楽天ブックス：ポストカード
・セブンネットショッピング：L判ブロマイド
・その他CDショップ：ステッカー
※特典絵柄はワーナーミュージックHPをご確認ください。https://wmg.jp/yoyo/news/90512/
※一部のCDショップでは特典プレゼントを実施していない場合がございます。
※一部のネットショッピングサイトでは、「特典付き」と「特典なし」のカートがございますのでご注意ください。
※特典に関するお問い合わせは、直接各CDショップにてご確認ください。
◾️＜夜々 1st ONE-MAN LIVE “Time For Unlimited”＞
2026年4月4日（土） OPEN 16:00 / START 17:00
会場：東京・渋谷WWW
チケット料金：前売 \5,000（税込／ドリンク代別）当日 \6,000（税込／ドリンク代別）
企画・制作：クラウドナイン/ LIFE 協力：ワーナーミュージック・ジャパン
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